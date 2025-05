Racing de Ferrol - Cádiz, en directo: minuto a minuto y reacciones del partido de La Liga Hypermotion 24/25

El Cádiz visita Galicia para medirse a un Racing de Ferrol más que descendido hace semanas. Los amarillos tienen la obligación de dar una buena imagen y sacar tres puntos para maquillar la imagen de las últimas semanas.

Sigue todo lo que pase en el Cádiz - Racing de Ferrol con toda la previa, el encuentro y las ruedas de prensa aquí, en Canal Amarillo.

Buenos días cadistas! Comenzamos con la previa del Racing de Ferrol vs Cádiz, saludos de Rubén López