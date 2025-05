Garitano: «La derrota es dura, la calidad que se nos presupone no la tenemos»

Se agotan los adjetivos para tratar de definir el pésimo juego de un Cádiz sin rumbo y sin nada, más que el deseo de que esta tortura de temporada acabe ya. Ni Gaizka Garitano sabe que decir cuando se pone delante de un micrófono para explicar lo inexplicable. En un partido con el honor en juego su equipo fue incapaz de hacerle un gol a un equipo carne de descenso desde hace meses y que lo logró hace unas cuantas jornadas.

«La derrota ha sido dura, no tengo muchas ganas de hablar pero la derrota es jodida. No tenemos excusas, nos cuesta con balón. Hemos defendido bien, no han tenido ocasiones de gol pero dependemos de tener la portería a cero porque la calidad que se nos presupone no la tenemos. Hay que hacer más ocasiones de las que hemos generado pero dependemos mucho de marcar primero porque la capacidad de remontar partidos y la calidad no la tenemos. Era clave adelantarnos, hemos tenido dos y no lo hemos logrado y al final hemos perdido por un penalti tonto que no he visto«, destacaba Garitano.

El entrenador del Cádiz reconocía que «no quiero poner excusas a la derrota. Buscábamos en el descanso a Melendo con un jugador para dominar el partido. Lo hemos logrado en la segunda parte pero dependemos de adelantarnos más en el marcador».

Cuestionado por lo poco que había en juego, Garitana desvelaba que «yo me jugaba aquí la vida, cuando eres un profesional te juegas la vida en cada partido. Hemos preparado el partido como si fuera una final. Defender la camiseta como un club histórico como el Cádiz es muy importante«, concluía.

Más temas:

Cádiz

Ferrol