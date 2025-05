Abraham Paz duda del proyecto que puede estar por llegar

El excadista e integrante importante del once de Chapín, Abraham Paz, estuvo el pasado martes en la tertulia de Radio Cádiz, donde dio su siempre mojada opinión sobre la situación de un Cádiz CF al que se le desconoce el proyecto para la temporada venidera. De entrada, fue de los más claro al decir que no ve «al Cádiz luchando por el ascenso a Primera División fichando a seis jugadores de Primera Federación», manifestó el actual entrenador del St. Joseph's Football Club de Gibraltar.

«He seguido mucho este año la Primera RFEF y he visto a todos los equipos y hay muy buenos jugadores, pero que vengan al Cádiz CF a marcar la diferencia para un objetivo de subir a Primera División, no lo veo. Puedes firmar a uno o dos, pero no veo que puedan firmar a seis y que el Cádiz CF esté luchando por subir a Primera División. Es muy difícil porque no he visto ese nivel en Primera Federación», comentaba el portuense.

Además, también dio su punto de vista sobre la cantera y aludió a la gente joven tras el descenso del filial amarillo a Tercera RFEF. «Puedes fichar gente joven para haber intentado mantener al Cádiz B en Segunda RFEF o intentar ascenderlo la próxima temporada, intercalando a esos jugadores del filial con el primer equipo, pero decir que voy a firmar seis jugadores de Primera Federación para que sean la base para subir a Primera División, es muy complicado. La primera Federación no tiene nada que ver con la Segunda División», analizó.