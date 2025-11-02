El filial del Cádiz CF se da un festín ante el Castilleja (7-1)

Actuación estelar del filial del Cádiz CF, que fue una apisonadora ante el Castilleja. 7-1 ganaron los pupilos de Rubio en un encuentro que dominaron de principio a fin ante la escuadra sevillana. Buena prueba de todo ello es que al intermedio ya ganaban 4-0 los gaditanos a su adversario.

Sergio Niza, con un 'hat-trick', se convirtió en el gran protagonista en una mañana en la que también brillo con luz propia Luis Simón, autor de dos goles. Ismael Álvarez y Brandon completaron la goleada.

Cinco minutos tardó el Cádiz CF Mirandilla en adelantarse en el electrónico. Lo hizo con un gol de Luis Simón, que encarrilló la victoria 20 minutos después. Antes de terminar la primera mitad redondearon la faena Sergio Niza e Ismael Álvarez.

Aunque Hugo recortó distancia al regresar de los vestuarios, el Castilleja fue incapaz de apaciguar el vendaval amarillo. Así llegaron el gol de Brandon y dos tantos más de Sergio Niza, el último de ellos en la prolongación de la cita.

Una cita en la que Jose González Jr. fue también titular, aunque esta vez no pudo marcar.

Rubio, que se mostró muy satisfecho con la actuación de sus pupilos, puso en liza un once titular formado por los siguientes jugadores: Fer Pérez; Guille, Samu Almagro, Noah, Roberto Rosado; Raúl López, Pajarón, Ismael Álvarez, Sergio Niza; Luis Simón y Jose González. También tuvieron minutos Insúa, Mbemba, Brandon, Carreira y Tinoco.

El Cádiz CF Mirandilla goleó 7-1 al Castilleja. CCF

Con seis juveniles en el once titular

«Hemos hecho muchas cosas bien y además hemos tenido seis juveniles en el once titular», señalaba el entrenador del filial del Cádiz CF al finalizar el encuentro.

«Quizá ha sido nuestro mejor partido con balón. Cada vez estos jugadores se sienten más cómodos, entienden mejor lo que buscamos y son capaces de hacer transiciones más rápidas. Estamos creciendo como bloque», añadía Rubio, quien dejaba claro que lo fundamental en un filial es la formación.

Para finalizar, el entrenador del Cádiz CF Mirandilla apuntó: «Queremos seguir en esta línea, estar alerta y no relajarnos, pero con la ilusión de ver a estos chicos disfrutar y competir cada domingo».

Mientras tanto el Cádiz CF Mirandilla sigue invicto y tiene ya 19 puntos en su casillero. Y lo más importante es que sus jugadores van teniendo minutos y relevancia en el primer equipo. Ahí están Víctor Aznar, Raúl Pereira, Moussa Diakité, De la Rosa y ahora también Juan Díaz, quien ha vivido su semana una semana inolvidable.