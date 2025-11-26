Juan María Alcedo: «Jugar frente al Cádiz CF siempre es especial»

Juan María Alcedo está de vuelta. El lateral izquierdo roteño del Córdoba pudo disputar minutos el pasado fin de semana en Granada después de varias semanas lesionado.

Han sido más de dos meses y medio de calvario. 79 días para ser exactos para recuperarse de una grave lesión en uno de sus hombros. Un importante percance para un jugador que se lesionó en el encuentro liguero ante el Castellón, donde por primera vez era titular con su nuevo equipo en LaLiga Hypermotion.

Y es que Juan María Alcedo, de 24 años de edad, recaló este verano en la capital cordobesa después de su etapa en el Albacete Balompié, y tras un año intermedio cedido en el Mirandés. Tres temporadas en las que se ha curtido en Segunda después de formarse en la cantera del Sevilla FC.

Uno de los muchos jóvenes gaditanos que no hacen carrera en el Cádiz CF. Y es que el club sevillista se hizo con él cuando despuntaba como cadete en el Atlético Sanluqueño. Eso sí, antes de llegar a Sanlúcar de Barrameda se había iniciado en el CD Rota.

«Estoy bastante contento porque han sido unos meses duros de trabajo y exigencia. Estoy muy agradecido por el trato recibido por parte del club, de los readaptadores y de todos», ha apuntado Juan María este miércoles en la rueda de prensa. Y ha afirmado: «Esos diez minutos en Granada me saben a gloria. Estoy a disposición del míster».

Juan María Alcedo entra en el césped después de dos meses y medio lesionado. EFE

Porque Alcedo tuvo muy mala suerte a las primeras de cambio: «Me estaba saliendo todo bien y estaba contento. Me lo tuve que tomar de la mejor forma posible e intentar volver. Ahora ya estoy de vuelta».

Eso sí, el futbolista roteño del Córdoba ya está en plenas condiciones: «Había que esperar el tiempo necesario. Ahora estoy perfectamente. Me he recuperado al cien por cien, aunque tengo que coger ritmo de partidos».

Ahora le toca luchar por la titularidad en el lateral izquierdo con Ignasi Villarrasa y Carlos Albarrán. Este último, siendo lateral derecho, se ha amoldado a su nuevo rol y ha cumplido con creces. «Esto es fútbol y entre todos damos todo por el equipo. Carlos Albarrán ha tenido que colocarse ahí y lo ha hecho bastante bien. Es bueno que exista la competencia porque saca lo mejor de todos nosotros», ha puntualizado Juan María Alcedo.

Ambicioso pese a las bajas

A fin de cuentas, «desde fuera he podido ver la progresión del equipo con gente nueva. Había que coger las ideas del míster y así ha sido. Estoy contento de volver porque el equipo va rodado. Intentaré dar lo mejor y estar al nivel».

De cara al Córdoba - Cádiz del próximo domingo a las 18.30 horas en el Estadio Nuevo Arcángel ha argumentado: «Es un partido especial para mí porque soy de Rota y tengo muchas amigos cadistas que van todos los domingos al Estadio. Sé cómo se vive aquello. Habrá buen ambiente».

Y no teme lo que pueda suceder en el derbi, aunque el Córdoba llega con muchas bajas. «En esta plantilla hay muy buen nivel. No hay que tener miedo con las bajas porque hay gente muy preparada para esperar al Cádiz CF y hacer un buen papel», ha recalcado el futbolista de Rota.

Por último ha asegurado: «Somos ambiciosos, pero sin objetivos a largo plazo. Nuestro único objetivo es ir partido a partido».