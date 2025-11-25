Así preparan Córdoba CF y Cádiz CF el próximo derbi

Córdoba CF y Cádiz CF se verán las caras el próximo domingo a las 18.30 horas en el Estadio Nuevo Arcángel. Lo harán con motivo de la 16ª jornada de LaLiga Hypermotion, donde ambos tienen la misma cantidad de puntos: 21. Eso sí, con los blanquiverdes, que son séptimos, situados por encima de los amarillos, ahora octavos.

Ambas escuadras vuelven a coincidir sobre el rectángulo de juego después de la presencia de ambos en el último Trofeo Carranza, cita que acabó en igualada al final de los 90 minutos (1-1), pero que terminó en poder del Cádiz CF después de una tanda de penaltis con Víctor Aznar en estado de gracia.

De cara a la cita liguera del próximo domingo en la capital cordobesa ha programado el Cádiz CF una semana en la que este martes tocará descansar. Después de la sesión de recuperación del lunes tras caer ante la Cultural y Deportiva Leonesa un día antes (1-2), el equipo gaditano retomará la actividad este miércoles a las 10.30 con una sesión a puerta cerrada en la Ciudad Deportiva de la Bahía de Cádiz (El Rosal). El mismo plan continuará jueves, viernes y sábado.

🏃‍♂️ Nueva semana de trabajo en marcha para preparar el encuentro frente al Córdoba



— Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) November 24, 2025

Dos días de descanso para el Córdoba

El Córdoba, por su parte, tendrá dos días de descanso esta semana. Uno fue el lunes y otro llegará el jueves. Los blanquiverdes entrenarán martes, miércoles y viernes a las 10.30 en la Ciudad Deportiva cordobesista, también a puerta cerrada.

La última sesión de la semana para los hombres de Iván Ania se trasladará al Estadio Nuevo Arcángel. Será el sábado a las 10.30 horas, un día antes de la cita liguera en ese escenario ante el Cádiz CF.