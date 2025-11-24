El Cádiz CF necesita líderes que tiren del carro

No está bien el Cádiz CF y para revertir la situación es necesario que los teóricos líderes tiren del carro. Más allá del bloque y del trabajo de equipo, que es indispensable, también es necesario que diferentes jugadores con cierto peso y relevancia den un paso al frente.

Por calidad y jerarquía deben ser ellos los que empiecen la remontada. A la mente se vienen nombres como los de Suso, Ontiveros o Brian Ocampo, quienes a priori representan ese nivel técnico por encima de la media. Al menos sobre el papel, pues luego las circunstancias son las circunstancias.

En una plantilla rejuvenecida y también inexperta es necesario que el talento y la veteranía se impongan. Una veteranía que también pueden aportar jugadores como Iza, Fali, Álex y Roger Martí, con galones en el vestuario, aunque en algunos casos no tengan minutos. Esa vieja guardia que sea la que demuestra voz y mando.

Sin embargo, la realidad a día de hoy es que, salvo Iza hasta que se lesionó, no ha sido así. En algunos casos porque no ha podido debutar por lesión o porque no han tenido continuidad como Álex y Roger Martí.

Iza sí completó un buen inicio liguero hasta que se lesionó y se vio obligado a parar. ANTONIO VÁZQUEZ

El esperado capitán

En otros casos porque no han terminado de arrancar. Suso, que llegó con la vitola de capitán procedente del Sevilla FC, ha sido indiscutible para Gaizka Garitano. Tal es así que ha estado en todos los encuentros ligueros del Cádiz CF, salvo en la victoria ante el Huesca (1-0). 14 encuentros, todos ellos como titular, y algo más de 1.100 minutos.

Sin embargo su rendimiento no ha sido el esperado para un jugador de su nivel. Un gol para dar la victoria ante el Eibar y una asistencia son números muy por debajo de lo esperado. A todo eso se suman errores como el penalti marrado ante la Cultural y Deportiva Leonesa, que pudo iniciar el camino de la remontada el pasado fin de semana.

Más, mucho más se espera de un Suso que deja destellos de calidad sobre el rectángulo de juego, pero muestra una irregularidad importante y no logra llegar bien a los últimos minutos del encuentro. El Cádiz CF necesita que su líder aparezca y mande. Su anhelada vuelta a casa no está siendo tal y como el gaditano soñaba.

Suso marró un penalti ante la Cultural Leonesa. ANTONIO VÁZQUEZ

Un problema de pubis

Diferente es el caso de Ontiveros, fundamental durante gran parte de la temporada pasada hasta que se lesionó y bajó su rendimiento hasta tener que parar por completo.

Este curso empezó renqueante y no ha podido coger el ritmo. El futbolista desequilibrante que anotó once dianas la pasada temporada no es el Ontiveros actual, que apenas ha estado presente diez de los encuentros, siendo titular en la mitad de ellos.

Un gol al Burgos y una asistencia son su carta de presentación. Los mismos registros de Suso para un jugador que «no está bien físicamente». Así lo aclara Gaizka Garitano, que argumenta: «Ontiveros tiene problemas de pubis y lo pongo en el campo todo lo que puedo. En eso no soy sospechoso, pero ni siquiera entrena durante la semana».

No está bien ahora y es difícil que lo esté próximamente. Es cuestión de físico.

Ontiveros está lastrado por los problemas de pubis esta temporada. NACHO FRADE

La eterna irregularidad

Luego está la situación de Brian Ocampo, que nunca ha vuelto a ser el mismo desde su recordada lesión cuando empezaba a despuntar con el Cádiz CF en Primera. En su último año de contrato sigue sin rendir como se esperaba. El club gaditano no ha podido venderlo ni revalorizarlo en el mercado. Este curso es más de lo mismo, con algunas actuaciones de primer nivel y un par de goles, pero con muchos momentos de desconexión e inoperancia.

En el caso del uruguayo la mentalidad también juega en su contra durante muchos lances y tampoco logra rendir como se espera de él. a´si lo han reconocido sus propios compañeros de equipo.

El Cádiz CF necesita mucho más a Brian Ocampo. NACHO FRADE

Todo ello con jugadores que, al menos a priori, tienen años de fútbol aunque no estén al nivel. Suso (32), Ontiveros (28) y Brian Ocampo (26) deberían ser fundamentales en este Cádiz CF.

El gol que no regresó

Más veterano aún es Roger Martí (34), que no llega a la decena de goles oficiales con el Cádiz CF desde que llegó hace prácticamente tres años (dos lleva esta temporada). Nada que ver con sus registros anteriores en equipos como el Levante, donde el 'Pistolero de Torrent' brilló en Segunda y en Primera. Suplente una temporada más, el delantero valenciano sigue mostrándose irregular, aunque hay veces que recuerda que no se olvidó de qué iba esto, tal y como sucedió el pasado domingo, cuando el entrenador del Cádiz CF apostó en la segunda mitad por alinear a dos puntas.

Un ariete que siempre ha ido por detrás en el escalafón esta temporada, con Álvaro García Pascual siendo indiscutible, aunque no ha visto puerta (un gol en todo el ejercicio). Un delantero como el malagueño que le dio la permanencia en Primera al Sevilla FC, llamado a filas como recurso de última hora por Joaquín Caparrós, pero que la experiencia en Segunda la está adquiriendo ahora.

Roger Martí junto a Brian Ocampo. ANTONIO VÁZQUEZ

Sin ellos el Cádiz CF es menos Cádiz CF. Sin ellos los jóvenes e inexpertos tienen menos confianza. Sin ellos el equipo gaditano no puede estar arriba en LaLiga Hypermotion, por mucho que Víctor Aznar haga paradas inverosímiles, Bojan Kovacevic comande la retaguardia o Iuri Tabatadze marque goles inverosímiles que ahora son más difíciles de marcar.

Ser el segundo equipo menos goleador con diez dianas (únicamente le supera el colista Zaragoza, con doce goles) y el segundo que menos dispara a puerta (42, los mismos que el Ceuta y dos más que le Huesca) dejan entrever que hay facetas en las que mejorar. Ahí hay que tirar de galones. Ahí hay que demostrar el talento. Y sin los líderes siempre es más difícil.