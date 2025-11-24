El Cádiz CF abandona la zona noble, su hábitat natural esta temporada

El Cádiz CF ya no está en los puestos de privilegio de LaLiga Hypermotion. Algo extraño porque esta temporada había sido su hábitat natural desde que accediera a la zona de 'play off' de ascenso en la tercera jornada de la competición.

Desde ese momento el Cádiz CF ha estado entre los equipos a batir e incluso en la novena jornada fue líder en solitario con 18 puntos. Una cifra que ha aumentado muy poco desde el ya lejano 12 de octubre, fecha de la última victoria de los gaditanos en la competición liguera al derrotar al Huesca con un gol de Iuri Tabatadze (1-0).

Tres puntos más es la exigua renta de los amarillos desde entonces. Un paupérrimo bagaje en los seis últimos encuentros en los que apenas ha cosechado tres empates y ha marcado dos goles.

Unas estadísticas más propias de la zona de descenso que de la zona noble, de la que ahora se marchan después de estar tres semanas consecutivas en el alambre de la sexta posición de la clasificación.

El Cádiz CF sigue en un mal momento. ANTONIO VÁZQUEZ

Actualmente el equipo de Gaizka Garitano es el octavo clasificado, aunque podría ser el noveno si el Valladolid empata o gana este lunes a las 20.30 horas en San Sebastián ante el filial de la Real Sociedad.

A un punto del 'play off'... por ahora

Ahora el Cádiz CF está a un punto del Castellón, nuevo sexto clasificado de Segunda. Bastante más lejos quedan ya el Burgos (25 puntos) y el Almería (28 puntos). Por no hablar de Deportivo, Racing de Santander y UD Las Palmas, los tres primeros clasificados con 29 puntos, ocho más que un Cádiz CF en horas bajas.

Para tratar de romper esa tendencia tendrá que ganar el Cádiz CF el próximo domingo a las 18.30 horas ante un Córdoba con los mismos 21 puntos, pero ahora un puesto por encima en la clasificación.

Lo que está todavía algo lejos es la zona de descenso. De momento el Cádiz CF tiene un cierto margen de cinco puntos. Aunque visto lo visto es mejor no confiarse porque la igualdad en LaLiga Hypermotion es enorme.