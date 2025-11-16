Y pese a todo... ¡el Cádiz CF sigue en el 'play off' de ascenso!

No pasa el Cádiz CF por un buen momento. De hecho está viviendo su peor etapa desde que empezó la temporada.

Cuatro encuentros ligueros sin marcar y cinco sin ganar lleva el Cádiz CF, que además acumula tres puntos en los últimos cinco encuentros y siete puntos en las últimas ocho citas. Nada que ver con los registros estratosféricos del inicio, con 14 puntos de 18 posibles en las seis primeras jornadas del campeonato, lo que le permitió situarse como líder.

Siete jornadas ha estado el Cádiz CF invicto hasta que perdió en Las Palmas de Gran Canaria. A partir de entonces ha vuelto a caer dos veces más y el calendario no es precisamente halagüeño, con encuentros próximos ante equipos como Dépor, Racing de Santander o Córdoba.

Las tres derrotas han llegado frente a escuadras que están por delante de los gaditanos: UD Las Palmas (1-0), Burgos (1-3) y Almería (3-0).

Con 21 puntos en su casillero, cinco le sacan los cinco primeros: Dépor, Racing de Santander y UD Las Palmas. Cuatro más tienen Almería y Burgos, aunque los almerienses con un encuentro menos, el que tienen que terminar en el Estadio Alfonso Murube ante el Ceuta y que por ahora va empate (1-1). Las diferencias aumentan.

El Cádiz CF va de más a menos con el transcurso de las jornadas. ARABA PRESS

Salvo el Racing de Santander, todos ellos ganaron este fin de semana. El Dépor, nuevo líder, en Córdoba (1-2). Las Palmas lo hizo en Valladolid (0-1) y el Burgos en el derbi ante el Mirandés (0-2). Sin contar el 3-0 del Almería al Cádiz CF. Los cántabros, por su parte, empataron en casa ante el Granada (2-2) y ya no son líderes en solitario de LaLiga Hypermotion.

La importancia de un buen colchón de puntos

Pero lo curioso de todo esto es que el Cádiz CF sigue en la zona de 'play off' de ascenso después de su mala racha de resultados. Su buen colchón le salva en el bache.

Con 21 puntos, y en una categoría de plata tan competitiva e igualada, en cualquier momento puede verse en otras situaciones si no reacciona. Por ahora tiene uno más que Valladolid, Córdoba y Sporting, dos más que Castellón y Albacete, mientras que tres le saca a Leganés y Ceuta.

La zona de descenso todavía queda lejos, a seis puntos y ni mucho menos hay que alarmarse. Eso sí, ganar a la Cultural y Deportiva Leonesa, un recién ascendido que es el vigésimo clasificado con 14 puntos (siete menos que el Cádiz CF) y también un encuentro menos (el que disputará este lunes en León ante el Málaga), se antoja vital para mirar al futuro con más optimismo.

El próximo domingo 23 de noviembre a las 16.15 horas llega la hora de medir las fuerzas ante el actual equipo de Sobrino. No caer de la zona de privilegio y recuperar las buenas vibraciones serán los objetivos esa tarde en La Tacita de Plata.