El «hombre gol» reclama atención

De él ha dicho su entrenador que es «el delantero que tiene con más gol», pero a pesar de ello no juega en Liga apenas. Gaizka Garitano tendrá sus razones, pero sus palabras no descolocan a nadie que haya seguido la carrera del pistolero de Torrent. Es más, cada vez que sale al campo vestido de amarillo se le ve tan cargado de lesiones y años como de sapiencia a la hora de saber moverse para estar en el sitio en el momento correcto. La pena durante su turbulenta etapa cadista es que ya casi que nada más que le acompaña su cabeza, que no sus piernas.

Marcó dos goles en el pase copero ante el UCAM Murcia, pero no será titular con toda seguridad en Andorra este domingo. Eso sí, su doblete le da para recobrar la confianza en su olfato, en su fútbol, en su profesión. La lesión de Álvaro García Pascual le ha dado la titularidad liguera al joven Dawda Camara, que además destacó con luz propia en los minutos que estuvo sobre el verde de la Vieja Condomina para confirmar que será el elegido de inicio por Garitano el próximo fin de semana. No importa, Roger ya ha hecho el cuerpo al banquillo y sabe que si no está más minutos en el campo no tiene que mirar a nadie salvo a él.

Que Roger recupere la sonrisa siempre es una buena noticia para sus equipos. Y sí, ha llegado la hora de que la vuelva a mostrar porque fue determinante en la victoria ante un equipo de Segunda Federación que ya le iba sacando los colores a un Cádiz CF que comienza a pincharse en Liga.

El ex del Levante y que llegó al Cádiz CF de la mano del Elche no ha podido seguir escribiendo su testamento goleador como él hubiera deseado en sus últimos capítulos. Las lesiones, como esa maldita y grave en Las Palmas en la que se destrozó el peroné, no solo no le han permitido sonreír de amarillo sino que incluso le han hecho llorar de dolor, pero también de impotencia. Ha jugado infiltrado, con mucho sacrificio, con sumo dolor, y ha pasado lo que tenía que pasar, que no ha podido estar a la altura de su nombre. Ha sido señalado, y marcado, por jugadas en las que delataba que su velocidad no era la misma quedando en clara evidencia.

A pesar de todo, no era de los principales en la lista de prescindibles como sí han sido San Emeterio, Alcaraz, Sobrino y otros tantos que salieron el pasado verano por la puerta de atrás. Su compromiso, y ese olfato que nunca se le va a un delantero centro de relumbrón, han sido sus avales para seguir un año más de amarillo.

Puede que los dos goles en el trámite ante el UCAM apenas sean una anécdota más dentro de su muy mejorable aventura cadista, no obstante, solo él sabe si pueden que sean el principio de su última oportunidad, esa que, mientras esté en sus manos, no va a parar de reclamar.