Suso: «Hay que estar preocupados, pero en Segunda no hay tiempo para lamentarse»

No está siendo el inicio de temporada para Suso en el Cádiz CF. La gran estrella del nuevo proyecto amarillo no está siendo capaz de marcar las diferencias en el cuadro de Gaizka Garitano, aunque hay que reconocer que es de los pocos futbolistas que tratan de aportar clarividencia, nitidez y peligro a través de su calidad en la zona de ataque. Con más o menos acierto, eso sí. Porque en sus botas estuvo el empate al comienzo de la segunda mitad que, de haber acabado en gol, habría cambiado significativamente el rumbo del choque.

El propio Suso lo explicaba en rueda de prensa después del partido, reconociendo que Edgar Badía vaticinó sus intenciones desde los once metros. «Le di un poco flojo y el portero adivinó. Son situaciones que marcan, porque si hubiese entrado o hubiésemos aprovechado alguna ocasión más, el partido podría haber sido diferente«.

Porque el Cádiz tuvo ocasiones para empatar la contienda en el segundo acto, pero Edgar Badía realizó un encuentro de mucho mérito para permitir que los tres puntos volasen al Reino de León. Todo esto tras un primer tiempo en el que el conjunto amarillo comenzó adelantándose a través de Efe Aghama. Una diana que tan solo sirvió para dar paso al recital de la Cultu. «El primer tiempo no hemos empezado bien, no hemos sabido ajustar a sus mediocentros. A pesar de ponernos por delante, no hemos estado bien».

«Nos ha faltado de todo, incluso estando por delante en el marcador», manifestaba el futbolista, que acumula un tanto y una asistencia en este arranque liguero que ha pasado de ser ilusionante a muy preocupante en el Cádiz CF. «Cuando no se ganan partidos, hay que estar preocupados. Cada semana es una prueba y lo que viene ahora es complicado. En Segunda no hay tiempo para lamentarse«, finalizaba Suso, que desde ya piensa en el próximo encuentro de los amarillos, que se medirán al Córdoba CF el domingo en el Nuevo Arcángel en una cita que se antoja fundamental para que los de Garitano consigan esa victoria que permita alcanzar un punto de inflexión y abrir una nueva etapa de luz en un equipo en clara línea descendente.