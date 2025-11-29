Iván Ania: «Me preocupa el Cádiz CF»

Carracedo, Requena, Rubén Alves, Vilarrasa, Adilson y Diego Bri. Seis bajas sensibles e importantes en el Córdoba para recibir al Cádiz CF en el Nuevo Arcángel y una situación que Iván Ania debe subsanar y solventar en un equipo que ha ido creciendo con el paso de las jornadas y que, al igual que los cadistas, está rozando la zona de playoff de ascenso a Primera División. Aún así, el técnico cordobesista, con pasado en el Cádiz CF como futbolista y en el Algeciras CF como entrenador, dejó bastante claro en la rueda de prensa previa al duelo contra los amarillos que «las bajas no me preocupan, me preocupa el rival».

Y eso que el Cádiz CF no llega en su mejor momento, pero Iván Ania es consciente de las capacidades de un equipo que en el arranque liguero mostró su plenitud resultadista. «Es cierto que no viene en un nivel de resultados como estaba al principio de liga, que llegó incluso a ir líder, pero el potencial que tiene es muy grande con jugadores como Ontiveros, Suso o Tabatadze. Son diferenciales y si no los tienes bien vigilados, o les permites que entren en juego, son jugadores que marcan diferencias«. Habría que ver qué hubiera comentado el entrenador del Córdoba si, en el momento de su comparecencia ante los medios, ya Garitano hubiese anunciado la baja por el próximo mes de Suso.

Además, el técnico blanquiverde vaticina modificaciones en el once amarillo tras la debacle del pasado domingo, en el que Garitano se atrevió incluso a realizar un doble cambio antes del descanso. «A lo mejor respecto a la alineación del fin de semana pasado contra la Cultural Leonesa hay algún cambio. El haber hecho dos cambios en la primera parte buscando soluciones, pues me imagino que modificará algo respecto a la semana pasada para nuestro partido. No sé si nos van a venir a presionar o se van a juntar y es un equipo que se puede manejar bien en las dos situaciones«, advertía.

Por último, Ania resaltaba que «es un equipo, que mi sensación es que no se siente incómodo si se tiene que juntar y la sensación sobre todo que tengo es que es un equipo difícil de ganar y tenemos que tener soluciones y alternativas».