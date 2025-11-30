Alineaciones oficiales del Córdoba - Cádiz de La Liga Hypermotion 2025-2026 hoy: onces y banquillo de suplentes

El Cádiz CF visita al Córdoba CF en el Estadio Bahrain Victorious - Nuevo Arcángel (18.30 horas) y lo hace con bajas sensibles en sus filas. Ahora bien, más ausencias tiene aún la escuadra blanquiverde, que se queda sin varios jugadores que vienen jugando habitualmente.

Esta semana daba a conocer Gaizka Garitano que se quedaba sin el capitán Suso durante más de un mes debido a una lesión. A eso se une que Ontiveros, otro de los estandartes de la plantilla, sigue sin entrenar y cuando juega no lo hace al cien por cien. Por si fuera poco, el entrenador del Cádiz CF ha tenido que lidiar estos días con la gripe, azote de algunos jugadores de la plantilla que no han podido estar a pleno rendimiento. Sin olvidar, además, que Fali sigue en el dique seco por lesión.

Numerosos inconvenientes que hacen que el Cádiz CF salte al césped en la capital cordobesa con un once titular novedoso. Esta vez hasta cinco modificaciones hará el vasco en la alineación, que cambia por completo la línea atacante.

El once titular del Cádiz CF frente al Córdoba CF es el formado por los siguientes jugadores: Víctor Aznar; Iza, Bojan Kovacevic, Iker Recio, Mario Climent; De la Rosa, Moussa Diakité, Sergio Ortuño, Brian Ocampo; Roger Martí y Dawda Camara.

En la suplencia estarán David Gil (portero suplente), Alfred Caicedo, Jorge Moreno, Pelayo Fernández, Raúl Pereira, Joaquín González, Álex, Yussi Diarra, Efe Aghama, Iuri Tabatadze, Ismael Álvarez y Álvaro García Pascual.

Los cambios de Iván Ania

Iván Ania, quien fuese jugador del Cádiz CF, también cuenta con importantes bajas en el derbi. Sin Carracedo, Requena, Rubén Alves, Vilarrasa, Adilson y Diego Bri se presenta el Córdoba en el duelo provincial.

Ausencias importantes que hacen que el Córdoba CF reciba al Cádiz CF con el siguiente once titular: Iker Álvarez; Carlos Isaac, Álex Martín, Xavi Sintes; Carlos Albarrán; Isma Ruiz, Pedro Ortiz; Jacobo González, Kevin Medina, Dalisson; y Adri Fuentes.

Serán suplentes esta tarde Carlos Marín (portero suplente), Juan María Alcedo, Fomeyem, Marcelo, Théo Zidane, Del Moral, Ian Salas, Miguelón, Obolskii y Sergi Guardiola.