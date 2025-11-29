El posible once del Cádiz CF en Córdoba

Si el Córdoba CF afronta el duelo andaluz de este domingo a las 18.30 horas en el Estadio Nuevo Arcángel con bajas de peso, también el Cádiz CF en una situación parecida al no poder estar sobre el rectángulo de juego su capitán Suso, lesionado durante algo más de un mes, y seguir tocado Javi Ontiveros, del que Gaizka Garitano ha vuelto a señalar que «sigue con sus molestias y no ha podido entrenar con normalidad esta semana».

A todo ello se une que el entrenador del Cádiz CF tiene algunas dudas, ya que algunos jugadores han tenido gripe durante la semana y «llegarán justitos al partido».

Con esos condicionantes tendrá Gaizka Garitano que formar un once de garantías en el derbi ante el equipo blanquiverde. No se descartan varios cambios en la alineación ni un cambio de sistema, pasando del 4-2-3-1 al 4-4-2 después de la mejoría con ese cambio ante la Cultural y Deportiva Leonesa. Eso sí, cada encuentro es un mundo y más jugando como visitantes. Esta semana es muy difícil adivinar qué once titular pondrá en liza Gaizka Garitano.

Y todo ello con tres encuentros en apenas una semana al tener que visitar después al Real Murcia en la Copa del Rey y recibir al Racing de Santander en LaLiga Hypermotion.

La portería

Víctor Aznar, héroe de los cadistas en la tanda de penaltis del Trofeo Carranza frente al Córdoba CF, es de los pocos jugadores que sigue rindiendo a un buen nivel a pesar del mal momento del equipo. Su titularidad es indiscutible salvo sorpresa, por lo que David Gil tendrá que seguir esperando una oportunidad que llegará dentro de unos días ante el Real Murcia en la Copa del Rey.

La defensa

A no ser que exista alguna baja por fiebre, Gaizka Garitano apostará por Iza, Bojan Kovacevic, Iker Recio y Mario Climent ante la escuadra blanquiverde. Sobre esa línea defensiva se enfocará el derbi.

Al ver al canterano Roberto Rosado entrenando con el primer equipo esta semana, no se descarta que uno de los damnificados por la gripe sea uno de los laterales izquierdos de la primera plantilla.

El centro del campo

Aquí suele estar uno de los quebraderos de cabeza de Gaizka Garitano, que ya prácticamente ha probado todo lo habido y por haber. El entrenador vasco sigue sin dar con la tecla, de ahí que sea una incógnita quién vuelva a ocupar la sala de máquinas este domingo en el Estadio Nuevo Arcángel ante el Córdoba CF.

Últimamente está jugando el excordobesista Yussi Diarra, pero frente a los leoneses fue sustituido en el primer tiempo. El pasado domingo lo hizo junto a Sergio Ortuño.

Esta vez no se descarta que entre Álex de inicio después de varios jornadas sin hacerlo. Junto a madrileño podría jugar Sergio Ortuño, Moussa Diakité e incluso Joaquín González. El rompecabezas es enorme.

Las bandas

Sin el lesionado Suso y con Ontiveros cogido con pinzas y sin entrenar, Gaizka Garitano tiene que seguir reinventándose. Tiene para elegir como extremos a Iuri Tabatadze, Efe Aghama, Brian Ocampo y De la Rosa. El georgiano y el uruguayo pueden ser los elegidos en esta ocasión, aunque es otra incógnita por resolver.

La delantera

Este Cádiz CF suele salir con un delantero centro al rectángulo de juego, pero ni mucho menos se puede descartar que esta vez lo haga con dos atacantes. Sobre todo porque ante la Cultural y Deportiva Leonesa el equipo mejoró con el 4-4-2.

Es cierto que ahora toca jugar fuera de casa, pero también lo es que el Córdoba llega con bajas importantes en el centro de su defensa.

Con Álvaro García Pascual fijo en la alineación, la otra posición en la delantera sería para Roger Martí. Y como recambio de urgencias, Dawda Camara.

La apuesta de LA VOZ y CANAL AMARILLO

Víctor Aznar - Iza, Bojan Kovacevic, Iker Recio, Mario Climent o Raúl Pereira - Iuri Tabatadze o Efe Aghama, Álex, Sergio Ortuño o Moussa Diakité, Brian Ocampo - Roger Martí y Álvaro García Pascual.