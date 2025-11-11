Joaquín, la última pieza en una sala de máquinas averiada

«Tenemos que mejorar en ataque», dijo Gaizka Garitano justo después de firmar el tercer empate consecutivo sin goles ante el Valladolid y después de hacerlo ante Granada y Andorra. Se entiende que el entrenador vasco comenzó la temporada con un pensamiento, generalizado en su afición, y no era otro que lo peor que tenía y donde más tenía que trabajar era la defensa. Sin duda, contar sobre el papel con jugadores de segunda línea como Suso, Efe Aghama, Ontiveros, Ocampo y demás era un seguro que bien podría conducir a intuir que la cosa de los goles estaría medianamente resuelta. Para colmo, el gol en la primera jornada de García Pascual y la irrupción del georgiano Tabatadze y sus goles no hicieron más que tranquilizar más aún el optimismo del técnico. Además, y mientras su equipo veía portería con cierta facilidad, su defensa permitía excesivas facilidades a los contrarios. No había más que hablar: había que ponerse a trabajar en un método con el que cortar de raíz esa sangría que sufría su retaguardia. ¿Quién lo pagó? Posiblemente, su ataque, ese que «hay que mejorar».

Pero antes de llegar a la delantera, los problemas se centran en la creación, en el centro del campo, en la medular, en la sala de máquinas. Garitano no parar de cambiar piezas pero los resultados que saca no le dan provecho alguno. Es más, la cosa parece estancada tal y como se pudo comprobar el pasado domingo en el descanso ante el Valladolid, donde sienta a Ortuño y pone a debutar a Joaquín, que hasta la fecha solo había jugado 75 minutos en el encuentro copero en Murcia y que se encuentra recién recuperado de una lesión que le complicó la pretemporada y el inicio liguero.

No es que Garitano haya probado muchas parejas de baile, tal vez también, pero lo que más sorprendió es que justo en el descanso de un partido más que complicado y duro se la jugase con la incorporación de un jugador inédito en Liga y falto de ritmo descartando, de esa manera, otras alternativas que hace no mucho eran sus prioridades para sofocar un incendio.

Hasta esta jornada, la decimotercera, cinco han sido los planes iniciales para su centro del campo siendo de ellos el tándem Moussa Diakité - Sergio Ortuño el más usado con cinco. Le sigue, con tres, el formado por Diakité y 'Yosú' Diarra. También probó en dos ocasiones con el triple pivote compuesto por Diakité, Ortuño y Diarra, las mismas que con la pareja Álex Fernández - Ortuño. Por último, Diarra y Ortuño solo han salido de partida en el doble pivote una vez.

Queda claro que los favoritos de Garitano, los que más emplea son Ortuño y Diakité, ambas con diez titularidades. Le sigue, con seis, Diarra. Álex, con dos, es el que menos ha salido como titular de todos, excepto Joaquín, que solo suma 45 minutos saliendo desde el banquillo el pasado encuentro ante el Valladolid en un segundo tiempo donde el Cádiz CF fue inferior a los de Pucela.

Así se distribuyen las titularidades por partidos

1 jornada: Cádiz CF 1 Mirandés 0: Diakité - Diarra

2 jornada: Leganés 1 Cádiz CF 1: Ortuño - Diakité - Diarra

3 jornada: Cádiz CF 2 Albacete 1: Diakité - Diarra

4 jornada: Real Sociedad B 3 Cádiz CF 3: Diakité - Diarra

5 jornada: Cádiz CF 1 Eibar 0: Ortuño - Diakité - Diarra

6 jornada: Málaga 0 Cádiz CF 1: Ortuño - Diakité

7 jornada: Cádiz CF 0 Ceuta 0: Ortuño - Diakité

8 jornada: Las Palmas 1 Cádiz CF 0: Ortuño - Diakité

9 jornada: Cádiz CF 1 Huesca 0: Diarra - Ortuño

10 jornada: Cádiz CF 1 Burgos 3: Ortuño - Álex

11 jornada: Granada 0 Cádiz CF: Ortuño - Álex

12 jornada: Andorra 0 Cádiz CF 0: Ortuño - Diakité

13 jornada: Cádiz CF 0 Valladolid 0: Ortuño - Diakité

Como se ve, Garitano sigue confiando en un doble pivote tradicional, pero no termina de dar con la tecla para que el balón llegue más limpio a los delanteros. De hecho, a Suso se le tiene que ver demasiadas veces bajando al centro del campo para dar oxígeno a una sala de máquinas averiada por momentos.

