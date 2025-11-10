El Cádiz CF, molesto por las últimas decisiones arbitrales

No está especialmente satisfecho el Cádiz CF con las actuaciones arbitrales en las últimas fechas. El último ejemplo es el de la última cita liguera ante el Valladolid en tierras gaditanas.

Horas después de la celebración del encuentro liguero sigue coleando la polémica tras el papel de Luis Bestard Servera, árbitro del comité balear que dirigió la cita y que estuvo acompañado en el VAR por el colegiado catalán Rubén Ávalos Barrera. En el centro de la diana estaba el gol anulado a Iuri Tabatadze por un inexplicable fuera de juego de Álvaro García Pascual.

«Me tienen que explicar el gol anulado, no he visto algo similar en 30 años», señalaba Gaizka Garitano tras el partido y al no subir el gol de Iuri Tabatadze al marcador en la primera mitad.

🗣️ Gaizka Garitano: "Creo que hemos hecho la mejor media hora de lo que llevamos de liga"



Gaizka Garitano compareció en rueda de prensa tras el empate frente al Real Valladolid.



✍️https://t.co/fUDW3BgNje pic.twitter.com/CqMg2YokKs — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) November 9, 2025

«No lo entiendo»

Una sensación de incredulidad por la acción que también tuvieron Víctor Aznar, Moussa Diakité y el propio Álvaro García Pascual, que fueron los jugadores de la escuadra gaditana que hablaron tras el Cádiz - Valladolid.

«Hay poco que hablar. Según la nueva norma, es fuera de juego si interviene en la jugada, y para mí no interviene en ningún momento. El defensa sigue su trayectoria. Pero bueno, no podemos pensar en el arbitraje; tenemos que centrarnos en lo nuestro y seguir trabajando», señaló el guardameta brasileño Víctor Aznar.

🗣️ @victoraznar5 : “Lo importante es que seguimos sumando; nos vamos con una sensación rara”



El portero atendió a los medios oficiales tras el empate frente al Real Valladolid.



✍️https://t.co/QWt4VQz5Xb pic.twitter.com/74tLNbB7M8 — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) November 9, 2025

Moussa Diakité apuntó: «A mí no me parece fuera de juego, pero bueno… lo que diga esta gente. No me parece fuera de juego».

🗣️ @MoussaDiakite0 : "Nos vamos con buena sensación, aunque no contentos del todo"



Moussa Diakité atendió a los medios oficiales tras el empate frente al Real Valladolid.



✍️https://t.co/dyPROIzHus pic.twitter.com/HOCcKhXMki — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) November 9, 2025

Y Álvaro García Pascual, que formó parte de la jugada, puntualizó visiblemente contrariado: «Lo del gol… no sé qué decir. He visto la acción repetida y no lo entiendo. No molesto, no interfiero, el central no cambia la trayectoria. El mismo central no protesta, no hay nada… no lo entiendo».

🗣️Álvaro García Pascual: "Creo que hemos hecho una buena primera parte"



El delantero valoró el empate en rueda de prensa el empate frente al Real Valladolid



✍️https://t.co/6T6D6VUvur pic.twitter.com/vibYJLK6sD — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) November 9, 2025

Quien también quiso expresar su malestar fue Juan Cala. El responsable de la dirección deportiva del Cádiz CF utilizó su perfil en las redes sociales para apostillar: «Un penalti inexistente en Copa, tarjetas por doquier, un gol anulado que no se entiende, desesperar a todo un estadio. En fin, hemos tenido muy mala suerte. A seguir».

En resumidas cuentas, malestar por ciertas decisiones arbitrales que han pasado factura al Cádiz CF en los últimos tiempos.