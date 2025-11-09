Las notas del Cádiz - Valladolid

El Cádiz CF presentaba novedades muy significativas en su alineación para enfrentarse al Real Valladolid en la jornada 13 de LALIGA Hypermotion. Gaizka Garitano introdujo tres modificaciones respecto al once que utilizó ante el Andorra. La más previsible era el regreso de Iker Recio, quien volvía tras cumplir sanción por acumulación de tarjetas y ocupó el puesto de Pelayo Fernández en el centro de la defensa junto a Bojan Kovacevic.

Más sorprendentes resultaban los otros dos movimientos: Alfred Caicedo partía desde el inicio en el lateral derecho en lugar de Juan Díaz, pese al buen rendimiento que mostró el canterano en el Principado, mientras que Brian Ocampo regresaba a la titularidad. El futbolista uruguayo, que se había perdido los tres últimos compromisos ligueros aunque sí disputó minutos en la Copa del Rey, entraba nuevamente en los planes iniciales del técnico amarillo.

Tras el primer tiempo, Gaizka Garitano sustituyó a Sergio Ortuño, que había visto la tarjeta amarilla, por Joaquín González. Ya avanzada la segunda mitad entraron al campo José Antonio de la Rosa y Javier Ontiveros, y Efe y Roger Martí también tuvieron minutos. Nada de ello sirvió, porque el encuentro se fue, por tercera semana consecutiva, al cero a cero.

Así jugaron los cadistas Víctor Aznar Notable Si algo bueno se puede sacar de esta racha del Cádiz es que Víctor Aznar demuestra, semana a semana, lo buen portero que es. Tercera portería a cero de forma consecutiva e interviniendo en el tramo final con una parada salvadora. Alfred Caicedo Bien Es difícil puntuar el partido del ecuatoriano. Fue una de las novedades en el once y a nivel defensivo mostró intensidad y fortaleza. Con el balón en los pies es otro cantar, ya que tuvo bastantes imprecisiones y mala toma de decisiones. Kovacevic Notable Fue el central al que estamos acostumbrados. Serio, contundente y solvente en el eje de la zaga. Su buen nivel ayudó a sumar una nueva portería a cero. Iker Recio Bien Regresaba al once tras el encuentro de sanción en Andorra para acompañar a Bojan Kovacevic. Hizo un buen partido en líneas generales y está siendo uno de los jugadores más regulares en el inicio liguero. Mario Climent Bien Ante el Valladolid pudimos ver al lateral en posiciones más ofensivas, tal y como realizaba cuando irrumpió en el Cádiz. Correcto en defensa y más incisivo en ataque, dándole herramientas ofensivas al equipo. Moussa Diakité Bien Tan real es su enorme capacidad de recuperación como su enorme margen de mejora con el balón. Es fundamental para robar y dotar de equilibrio, pero está muy desacertado a la hora de combinar con sus compañeros. Aún así, hizo un buen partido. Sergio Ortuño Bien La amarilla vista por el centrocampista en el primer tiempo condicionó su partido, y Gaizka Garitano decidió cambiarlo al descanso para dar entrada a Joaquín González. Fue de más a menos, terminando con alguna pérdida en zona peligrosa. Tabatadze Notable Fue el jugador del Cádiz que más cerca estuvo de anotar un tanto, por no decir el único. Jugó en la banda derecha. El colegiado anuló de forma inexplicable un tanto por fuera de juego posicional de Álvaro García y, en la segunda mitad, el georgiano gozó de un mano a mano en el que no pudo superar a Guilherme. Suso Bien Esta vez partió desde la mediapunta y completó unos primeros compases iniciales muy buenos. Recibiendo entre líneas, logrando girarse y siendo una amenaza constante. Dio dos pases claves a Tabatadze que no acabaron en gol: uno por decisión arbitral y otro por la parada de Guilherme. Brian Ocampo Notable Fue la gran sorpresa en el once de Gaizka Garitano. Actuó por la banda izquierda y fue uno de esos días en los que el uruguayo se mostró especialmente lúcido. Protagonizó acciones de mucho valor desde su costado, Es la versión del charrúa que ilusiona y enamora. Álvaro García Pascual Sobresaliente Que a los delanteros se les juzga por sus goles es una verdad como un templo, pero con el malagueño sería muy injusto. Aporta absolutamente todo en ataque. Y tiene un despliegue físico descomunal. Rozó el gol con un cabezazo que repelieron entre Guilherme y el larguero. Joaquín González Bien Entró tras el descanso por la cartulina de Sergio Ortuño... y también vio una. Ofreció criterio y constantes apoyos con el balón. Un jugador interesante que debutó en liga ante el Valladolid. De la Rosa Bien Al canterano onubense hay que pedirle más chispa y más atrevimiento en ataque porque tiene condiciones y desparpajo para ello. Tuvo una acción que pedía mirar a portería y optó por un pase atrás que erró. Ontiveros Bien Entró por Suso y actuó como capitán. Tuvo protagonismo en las acciones a balón parado, de las que se hizo dueño y señor. Roger Martí Suficiente Tuvo minutos en el tramo final en los que apenas entró en contacto con el balón. Efe Aghama Suficiente Lo poco que estuvo sobre el césped lo utilizó para encarar a Iván Alejo por la banda izquierda. Necesita más continuidad para explotar sus habilidades técnicas.