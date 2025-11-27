La campanita de la cantera vuelve a sonar

La campanita de la cantera ha vuelto a sonar en la mañana de este jueves en la ciudad deportiva del Rosal, allí donde entrenan primer equipo y su filial, del que ha subido para entrenar con los mayores el arcense Roberto Rosado, lateral izquierdo para mayores señas.

Así, Garitano potencia una demarcación en la que se encuentra dominando Mario Climent, que vio como en Andorra su competencia, el también canterano Pereira, le ganaba la partida tras su gran actuación en el encuentro de la Copa del Rey ante el UCAM de Murcia donde marcó un gol y asistió en otro.

CanteraCadista



👶Roberto Rosado, se ejercita en el día de hoy con el primer equipo.



— Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) November 27, 2025

De momento, y a pesar de esa excepcional jornada en la que Pereira jugó de inicio haciendo frente y cumpliendo ante el coreano Minsu del cuadro pirenaico, no hay mucho debate en un carril zurdo en el que sigue mandando Climent, que cuenta con siete amarillas en lo que va de Liga dejando evidencias de que no lo pasa muy bien en labores defensivas.

Se desconoce si el ex del Mérida o Pereira están dañados y de ahí la aparición este jueves de Rosado, un joven carrilero zurdo que nació en Arcos de la Frontera en febrero de 2008 y que fue renovado por la entidad amarilla hasta 2027 el pasado diciembre del 24.

El joven jugador arcense llegó a la entidad cadista en la categoría alevín y volvió al club amarillo la campaña 23/24. Esta es ya su séptima temporada en el Cádiz CF y actualmente pertenece a la plantilla del filial. Robe, como es conocido entre sus compañeros, fue preconvocado con la Selección de España Sub-17 hace ya un par de años.

La cantera cadista sigue estando de enhorabuena y agradece la confianza que Garitano demuestra en su día a día. Así pues, y a modo de clin, clin caja cuando un cliente suelta una propina en la barra de un bar, la campanita de la muchachada ha vuelto a sonar con fuerza esta mañana de jueves en El Rosal, Robe la ha tocado.