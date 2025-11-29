Dónde ver Córdoba - Cádiz: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga Hypermotion

Un Cádiz CF en caída libre visita en el Estadio Nuevo Arcángel a un Córdoba CF que ya le ha alcanzado en puntos en la clasificación (21) e incluso ya le ha superado en la tabla por la diferencia de goles.

Tocado anímicamente después de seis encuentros ligueros sin ganar y con bajas tan importantes como la del capitán Suso, que estará más de un mes sin jugar, afronta el Cádiz CF este nuevo derbi a domicilio. Uno más tras las salidas en la primera vuelta de la competición a Málaga, Granada y Almería.

Al otro lado estará un Córdoba CF que también llega mermado en el apartado físico, con varias ausencias relevantes en sus filas. Eso sí, con el entrenador Iván Ania, quien fuese jugador del Cádiz CF en su época, totalmente respaldado por su afición. En tierras gaditanas, sin embargo, el papel de Gaizka Garitano empieza a estar en entredicho por los seguidores amarillos, no así por la dirección de deportiva encabezada por Juan Cala, que ya ha demostrado que arropa al técnico vasco.

Así se vuelven a ver las caras Córdoba CF y Cádiz CF, quienes ya jugaron el pasado verano el Trofeo Carranza, una cita que acabó en tablas durante el encuentro (1-1), aunque el título acabó en las vitrinas gaditanas después de la sobresaliente actuación del guardameta Víctor Aznar en la tanda de penaltis.

Horario y fecha: ¿A qué hora jugará el Córdoba CF contra el Cádiz CF?

El encuentro entre Córdoba CF y Cádiz CF, correspondiente a la 16ª jornada de LaLiga Hypermotion en la temporada 2025/2026, se disputará el próximo domingo 30 de noviembre a las 18.30 horas en el Estadio Bahrain Victorious - Nuevo Arcángel de la capital cordobesa.

Televisión: ¿Qué canal televisará el Córdoba CF ante el Cádiz CF?

El encuentro entre Córdoba CF y Cádiz CF se podrá ver en directo y previo pago a través de LaLiga TV Hypermotion.

LaLiga Hypermotion está disponible con la misma suscripción que LaLiga. Esta suscripción se puede contratar en Movistar, Orange, Vodafone y Digi TV, con la señal principal en LaLiga TV Hypermotion, además de DAZN.

La temporada pasada, en DAZN, se debía pagar un extra para ver la Segunda División, por suerte para los aficionados estos encuentros ya están incluidos en el Plan Fútbol y no hará falta pagar más.

Internet: ¿Cómo seguir el Córdoba - Cádiz en directo?

Todo lo que ocurra en el Córdoba - Cádiz se podrá seguir en directo a través del directo de CANAL AMARILLO. Desde horas antes del comienzo del encuentro liguero podrá conocer todos los detalles previos al duelo, para posteriormente narrar el encuentro y ofrecer a su finalización el análisis, las declaraciones de los protagonistas, las jugadas más interesantes y los vídeos de la acciones más trascendentes, tanto a través de este portal como en LA VOZ DE CÁDIZ.