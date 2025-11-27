Un mes de descenso absoluto

No hay que ser un experto matemático para imaginar que al Cádiz CF no le he irían muy bien las cosas si solo se tratase de las últimas seis jornadas en las que apenas ha sumado solo tres puntos de los 18 puestos en juego. Es de cajón que si así fuera, Garitano estaría ahora mismo sin equipo y el once amarillo en disposición de ponerse en las manos de cualquier sustituto que consiguiera algo de reacción.

Todo empezó a torcerse hace poco más de un mes. Concretamente, con ocasión de la visita a Carranza del Burgos, donde el Cádiz CF ponía en valor su recién conseguido liderato tras la anterior victoria en casa por un gol a cero frente al Huesca gracias al tanto del entonces enrrachado Iuri Tabatadze.

Era lunes 20 de octubre y llegaba al estadio gaditano el Burgos, que comenzaba perdiendo después de que Ontiveros marcase un gran gol desde fuera del área. Pero entonces, como recientemente ante la Cultural, aquel Cádiz CF se comenzó a caer hasta el punto de verse remontado 1-3 por el conjunto burgalés. Esa derrota, que llegaba dos semanas después de la primera ante Las Palmas en las islas afortunadas, significaba el principio de una crisis que aún no ha cerrado el equipo cadista.

Como es sabido, tras ese tropiezo ante el equipo de Ramis, se sumarían tres empates consecutivos frente a Granada, Andorra (fuera ambos) y Valladolid (en casa). La debacle vendría poco después y coincidiendo con el 3-0 en Almería y el 1-2 más actual ante el cuadro del Cuco Ciganda, que, además, bailaba a un desorientado equipo de Garitano.

La clasificación de estas seis jornadas últimas no deja lugar a dudas porque se ve en los tres últimos puestos, todos con tres puntos, a Andorra, Cádiz CF y Mirandés. Junto a estos, el cuarto por la cola, y con cinco puntos, sería el Eibar, que empataría con Valladolid y Huesca. El Zaragoza, con seis, sería el decimoséptimo. Granada, Málaga y Leganés, con seis, se acercarían a la tranquilidad de la tabla en la que aparece con 8 el Sporting, solo con uno menos de un paquete de equipos que suman 9 y que son Córdoba, Real B, Ceuta y Albacete. En el séptimo lugar, con 10 puntos y a uno solo de la sexta plaza, se encuentra el Castellón.

En puestos de 'play off' ya aparece, precisamente, el último rival del Cádiz CF, esto es, la Cultural y Deportiva Leonesa, con 12, solo uno menos que sus cuatro antecesores: Burgos, Racing, Deportivo y Almería. Y el líder, con 14 de 18, es Las Palmas