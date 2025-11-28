Córdoba - Cádiz
Garitano: «Estoy con más ganas que nunca»
El técnico vasco se revuelve ante una pregunta en la que se le cuestionaba su bajo estado de ánimo y se queda «flipado» cuando le cuestionan a jugadores como Suso y Ontiveros
Objetivo: llegar enganchados al 'play off' en enero
Cádiz
Semana complicada en El Rosal tras la segunda derrota consecutiva y de so comenzó hablando Garitano en su rueda de prensa previa al derbi del domingo en Córdoba. «Cuando no se gana siempre se está más apurado», dijo antes de comentar que el equipo está «con ganas de ganar».
Y lo está en una semana «ilusionante» con tres partidos puesto que este miércoles próximo espera el choque copero ante el Murcia. «Preparamos el partido de Córdoba con muchas ganas y con ganas de que llegue esa victoria para cortar esta racha que llevamos sin ganar», recordó.
El técnico vasco ha analizado los últimos encuentros con el fin de «mejorar las cosas que no hacemos bien» y se apuntó al tópico de que «ni cuando ganábamos éramos tan buenos, ni ahora cuando no estamos ganando estamos haciendo las cosas tan mal».
En su búsqueda de explicaciones se sinceró porque «es verdad que hubo una época en la que cuando tenía que caer (la suerte) a favor o en contra, caía a favor y ahora está cayendo en contra». Y es que para Garitano el camino de la corrección está en la primera parte ante el Almería y en la segunda frente a la Cultural.
Volvió a quitar importancia al doble cambio del otro día. «Hacer cambios antes o después no tiene mucha importancia. Los entrenadores estamos para tomar decisiones y cuando las cosas no funcionan intentamos corregirlas, como así fue. Al final lo que se trata siempre es de corregir las cosas que no hacemos bien. Nosotros normalmente somos un equipo que está muy enchufado, estemos mejor o peor, pero ponemos mucha concentración, cuidamos mucho los detalles, 'actitudinalmente' siempre estamos muy bien y el otro día en el primer tiempo no transmitíamos eso. Nos costaba robar y cuando te cuesta robar no ganas duelos y bueno, eso se mejoró y a partir de ahí estuvimos mejor», analizó.
«No tiene nada que ver con los jugadores que fueron cambiados porque podíamos haber cambiado siete u ocho porque lo cierto es que en ese primer tiempo no estábamos al nivel de energía que necesitaba el equipo», insistió.
Precisamente, se ancló en ese término, el de energía, para señalar lo que él quiere ver en su equipo siempre y que le faltó el pasado domingo. Eso, y la fortuna, claro. «Últimamente no estamos teniendo ese puntito de suerte que hace falta también para ganar los partidos. No es una cuestión de sistemas o de dibujos, es un poco de energía. No pasa nada tampoco ahora por admitir que en partidos igualados se nos está yendo en contra», comentó sin poner excusas porque «también el equipo sigue haciendo cosas mal, pero igual sigue haciendo cosas muy bien, como se vio el otro día en el segundo tiempo», destacó.
¿Desmotivado?
Se le preguntó por su estado de ánimo, el que parece algo tocado. Ante ese cuestionamiento, el vasco se revolvió. «No es verdad. No sé cuánto estás tú conmigo durante el día» para decir eso, le soltó al periodista de marras que preguntó de buena ley. Y siguió argumentando su respuesta. «Todo lo contrario. Estoy con más ganas que nunca, más enérgico que nunca. Los entrenamientos los dirijo a 700%. Tengo casta, tengo hambre, tengo trabajo... Tengo todo. Si quieres, empiezo a aumentar. No estoy bajo para nada. Es un momento difícil porque no estamos ganando y eso es así. Pero mi energía está alta, mi creencia en el equipo, en el trabajo que hago, en los chavales y todo. En ese aspecto, de energía yo no estoy bajo para nada», contestó con la misma rotundidad que educación, pero desde el amor propio.
Más tranquilo, pasó a endulzar las virtudes del Córdoba de Iván Ania. «Es un equipo muy ofensivo, que juega como si fuera perdiendo todo el rato. Eso es una virtud también, pero les trae situaciones que tienen problemas, lógicamente. Si manejaran todas las facetas del juego perfectamente, irían los primeros. Pero es un gran equipo, con un entrenador que tiene las ideas muy claras; es un equipo de autor. Meten mucha gente en el ataque, te desbordan», describe antes de recordar el encuentro que los cordobesistas perdiendo en su feudo 1-3 ante el Deportivo. «En ese tipo de partidos que pierden son capaces de hacerte diez o doce ocasiones de gol porque tienen mucha calidad y mucha gente atacando en área contraria. Eso también les trae otros problemas en otras facetas del juego, como tenemos todos. Pero es un gran equipo y muy difícil en casa».
¿Qué le pide a su equipo? Su respuesta ni se la piensa. «Que tenga energía, como solemos jugar. Mejor a ratos, peor otros ratos. Estar más acertados, menos acertados, con más fallos, pero con energía, con esas ganas, con esa chispa, y con nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas. Pero, desde luego, con un equipo que tenga energía. Eso es lo mínimo que se nos puede pedir, y que lo hemos hecho normalmente y que el otro día nos faltó».
Se va llegando al final de año y Garitano ya sabe más o menos bien los equipos que andarán arriba todo el curso. «Ya se ve un poco los cuatro o cinco equipos que están arriba ahora mismo en la clasificación y son los que tienen dos o tres futbolistas por equipo que hacen diferencias. Y después está el resto, todos los demás que podemos ganar o podemos perder en base al bloque», analiza.
Efectivamente, para Garitano su Cádiz CF es del montón. «Los otros 15 o 16 equipos estamos ahí. Cualquiera puede ganar a cualquiera. Pero es verdad que ya se ve que hay cuatro o cinco que, por los goles que hacen, por la diferencia que tienen dos o tres jugadores de mitad de campo para adelante se ve esa diferencia», detalla antes de escribir los nombres de Almería, Racing, Depor... «Esos equipos están en otro nivel ahora mismo», puntualizó.
«¡Me quedo flipado!»
Con las lesiones de Suso y Ontiveros se le abre un escenario en el que, para algunos, podría aprovechar para sacar su librito y jugar como él verdaderamente quiere. Pues bien, ante esa hipótesis volvió a revolverse. «¡Me quedo flipado! Suso y Oniveros están en el ideal de futbolistas que me gustan. A mí me encantan esos jugadores. Ahora, cuando no están, tendremos que jugar con otros. Pero esos son los futbolistas que me gustan a mí, los futbolistas buenos. Ese es el ideal que tengo yo, los futbolistas buenos me gustan. Los pongo siempre que están bien», respondió contundente y dejando sin contestar una pregunta en la que le venían a decir que porqué cree que se habla de esa forma de su estilo de juego. Sin palabras se quedó antes de marcharse cortésmente y bajo un halo de sorpresa que no logra entender.
