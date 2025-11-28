Objetivo: llegar a enero arrimados

El Cádiz CF de Gaizka Garitano se cae, eso es algo indiscutible. El globo se ha pinchado y todo parece indicar que seguirá perdiendo gas hasta que no se renueve con aires nuevos. ¿Y de dónde vendrán? Pues de donde suele venir lo nuevo, del mercado. ¿Y cuánto queda para que se abra? Pues poco más de un mes, el que tiene Juan Cala para llevar al despacho del presidente algo más que promesas como es, de momento, la única adquisición que ha hecho el club recientemente, el joven delantero de 20 años Jerónimo Dómina.

Porque no debe ser este único fichaje la solución a los problemas que se van viendo conforme avanza la temporada. Los pupilos de Garitano acumulan ya seis partidos ligueros sin conocer la victoria y, lo que preocupa más, cada vez las sensaciones son peores.

Aunque en la planta noble del estadio Carranza no se plantean, de momento, discutir a un entrenador que fue de más a menos la temporada pasada a pesar de ser el máximo responsable de que el incendio -creado a pachas entre Vizcaíno y Paco López- no terminase de quemar todo lo conseguido en la etapa de Cervera y Sergio, distinto sería si el equipo sigue pasando jornadas a verlas venir.

Hace ya dos semanas fue el propio presidente el que se saltó cansina ley de los 50 puntos y consideró que el equipo que ha formado este año está apto para competir, mínimo, por una plaza de los cuatro de 'play off' de ascenso. Sin saberlo, o sabiéndolo, el presidente cadista estaba poniéndole un listón que ya no va a poder bajar en todo el año. En efecto, Garitano no debe descuidarse y ha de saber que no puede permitirse el lujo de desengancharse de esa sexta plaza a la que le ha emplazado su jefe.

A día de hoy, el Cádiz CF va clasificado en la octava posición a solo un punto del sexto. Esta situación, por tanto, no da ni para el debate. La distancia es correcta porque el equipo está a tiro de piedra con toda la Liga por delante como quien dice. Garitano está a salvo. Eso sí, la dinámica no dice lo mismo y de ahí la preocupación existente en un cadismo en el que cada vez son más los críticos con el entrenador vasco.

Garitano ya sabe a ciencia cierta que el discurso que tuvo el curso pasado ya no le vale para este. Que Suso sea el mascarón de proa de este proyecto le resulta perjudicial de todas, todas. Aunque pueda tener razón y no haya tanta plantilla para tanto, su afición no va a atender razones de ningún tipo y en el caso de que el Cádiz CF no esté constantemente arrimado a esa sexta plaza todo se convertirá en protesta.

El hecho de que el curso pasado atendiera a un equipo a la deriva le valió para, una vez salvado de la quema, calmar las aguas y poder dirigirse con argumentos a la masa social para explicarle que no había más cera que la que ardía. Y se entendió. A regañadientes, por aburrimiento, porque se había salvado un susto mayor, por lo que sea, pero se entendió. ¿Qué pasa? Pues que ya no se va a entender.

Por todo ello, la meta de Garitano es bien clara: llegar al mercado de invierno con los objetivos al alcance. El mero hecho de que su equipo se desenganche de una forma grosera de esa sexta posición significaría muy fácilmente su destitución si se atiende a las palabras emitidas hace dos semanas por su presidente.

La fe de Garitano no es otra que ver reforzada a base de bien su plantilla durante el próximo mes de enero. Por supuesto, también espera que los Suso, Ontiveros y compañía (¿la hay?) también despierten y tiren del carro que ahora mismo solo sujeta el ex del Sevilla con la colaboración, tal vez, de Víctor Aznar y Kovacevic. Por eso, porque los elementos no son los más apropiados para ascender, el preparador vasco entiende que todas y cada una de sus líneas son candidatas claras a verse reforzadas con la llegada de esos jugadores que puedan dar la razón a todo aquel que piense que este Cádiz CF 25&26 debe estar luchando por cotas mayores que la permanencia.

Por delante quedan cuatro partidos antes de llegar a ese dichoso mes de enero. Y no son fáciles. La primera salida es al campo del Córdoba, que va séptimo con 21 puntos, los mismos que el Cádiz CF. Ya en diciembre, Carranza recibirá al Racing, segundo de la tabla con 29 puntos. A mediados de diciembre toca la salida a Zaragoza ante un colista en crisis que intenta recuperarse. El año se finiquitará en casa ante e Castellón, que en la actualidad posee esa añorada sexta posición de la que Garitano no debería distanciarse en exceso porque todo lo que no sea arrimarse a ella sería su final.