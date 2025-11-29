Álex Martín, el soldado olvidado de Cervera

El derbi andaluz entre Córdoba y Cádiz será una tarde de reencuentros. Yussi Diarra regresa al Nuevo Arcángel, Sergi Guardiola cruza su camino con el conjunto amarillo y Juan María, roteño de nacimiento, jugará contra el equipo que defienden muchos de sus amigos. Pero también supondrá una nueva reunión entre Álex Martín y el club con el que debutó nada más y nada menos que en Primera División de la mano de Álvaro Cervera. Olvidado para muchísimos aficionados cadistas, el ahora futbolista cordobesista fue fichado para el filial y, sin embargo, convenció rápidamente al ecuatoguineano, que contó con él en un par de duelos en la máxima categoría del fútbol español.

Tras formarse en las canteras de UD Las Palmas, Betis y Real Madrid, Álex Martín firmó por el filial del Cádiz el último día del mercado de invierno de 2021. El central canario se incorporaba a las órdenes de Juanma Pavón. El técnico onubense, eso sí, fue sustituido por Alberto Cifuentes a mediados de febrero en lo que fue el curso de transición a la nueva estructura del fútbol español que dejó atrás la ya extinta Segunda División B. Lo cierto es que Álex Martín apenas jugó siete partidos con el segundo equipo cadista, disputando tres del campeonato regular y cuatro de la Segunda Fase liguera.

Pero en su corta etapa en la Tacita tuvo la oportunidad de debutar en Primera División. Debutó el 15 de febrero en un encuentro en Carranza contra el Athletic Club de Bilbao que los amarillos perdieron por 0-4. Un día que jamás olvidará. «Un sueño hecho realidad. Le doy gracias a Cervera y Perera. Esto se lo dedico a mi abuelo, que está en el cielo mirándome. Esto para mí es un sueño«, pronunciaba para los medios oficiales. Meses más tarde, disfrutó de noventa minutos en la penúltima jornada, ya con el equipo matemáticamente salvado, que enfrentó a los cadistas contra el Elche.

Finalizó la campaña y Álex Martín abandonó la disciplina cadista. Pasó por el Celta B, CD Mirandés. Elche, Racing de Ferrol, otra vez Elche y el pasado verano llegó al Córdoba CF de otro excadista como Iván Ania. No es un futbolista imprescindible para el técnico, aunque las numerosas bajas con las que cuenta el cuadro verdiblanco podrían abrirle las puertas para contar con protagonismo ante el club que le dio la oportunidad de debutar en Primera.