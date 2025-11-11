El Cádiz CF vuelve a Murcia en la Copa del Rey: del UCAM al Real Murcia

El Real Murcia será el siguiente rival del Cádiz CF en la Copa del Rey. Así ha quedado claro después del sorteo de la segunda ronda que se ha celebrado este martes desde las 13.00 horas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

El Cádiz CF había superado al UCAM Murcia en La Condomina (1-3) durante la primera ronda de la Copa del Rey. Después de eliminar a un adversario de la Segunda RFEF a domicilio, ahora le tocará volver a jugar a partido único fuera de tierras gaditanas, de nuevo en Murcia y frente a un equipo de la Primera RFEF. De La Condomina vieja a La Nueva Condomina (Estadio Enrique Roca).

El Real Murcia está entrenado por Adrián Colunga tras la reciente destitución de Joseba Etxeberría. El equipo pimentonero acaba de salir de la zona de descenso y es el 14º clasificado con 13 puntos en el Grupo II de la Primera RFEF. Entre sus jugadores están el veterano Pedro León y el excadista Pedro Benito.

Esta segunda eliminatoria de la Copa del Rey tendrá lugar entre el martes 2 y el jueves 4 de diciembre. 56 son los equipos clasificados para esta ronda que dará paso posteriormente a los dieciseisavos de final de la competición. Será entonces cuando entren en escena los cuatro equipos que disputarán la próxima Supercopa de España: Barça, Real Madrid, Atlético y Athletic. Ninguno de los cuatro jugará esta segunda ronda al quedar exentos.

Los criterios de proximidad han marcado la sucesión de emparejamientos con España dividida en dos grupos: uno correspondiente a la mitad norte del país y otra a la parte sur, tal y como señala la RFEF.

Serán 28 eliminatorias a partido único y siempre con los equipos de inferior categoría ejerciendo como anfitriones.

El Cádiz CF está en la segunda ronda de la Copa del Rey. CÁDIZ CF

Las posibilidades en el sorteo de la Copa del Rey

El Cádiz CF estaba encuadrado en el Grupo Sur - Grupo II. El equipo entrenado por Gaizka Garitano podía quedar emparejado con un equipo de Primera RFEF a domicilio (como así ha sucedido) o con un equipo de LaLiga Hypermotion en casa o como visitantes (finalmente no se ha dado esta posibilidad). En otras palabras, sus adversarios podían ser los siguientes: Eldense, Cartagena, Real Murcia, Tenerife, Guadalajara y Talavera (Primera RFEF); Almería, Granada, Málaga, Ceuta, Leganés y Albacete Balompié (LaLiga Hypermotion). Finalmente la bola sacada ha sido la del Real Murcia.

Por otra parte, no podían ser adversarios del Cádiz CF en esta ronda los equipos de Primera inmersos en el Grupo Sur - Grupo II (Real Betis, Sevilla FC, Villarreal, Valencia, Levante, Elche, Rayo Vallecano y Elche). Tampoco el representante de la Tercera RFEF (CD Cieza) ni los de la Segunda RFEF (Atlético Antoniano, Torrent, Real Ávila, Navalcarnero, Extremadura y Quintana del Rey).

De la misma manera no se iban a cruzar ahora en el camino del Cádiz CF los clubes encuadrados en el Grupo Norte - Grupo I. Eran los siguientes: Celta, Real Sociedad, Deportivo Alavés, Osasuna, Mallorca, Espanyol y Girona (Primera); Mirandés, Racing de Santander, Eibar, Sporting, Burgos, Deportivo, Cultural y Deportiva Leonesa, Huesca, Zaragoza y Andorra (Segunda); Racing de Ferrol, Ponferradina, Pontevedra y Sabadell (Primera RFEF); Numancia, Atlético Baleares, Sant Andreu, Reus Reddis y Ebro (Segunda RFEF); Portugalete (Tercera RFEF); y Ourense CF (Copa Federación).