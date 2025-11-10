Las claves del sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey: ¿quién será el próximo rival del Cádiz CF?

El Cádiz CF conocerá este martes a partir de las 13.00 horas quién será su siguiente rival en la Copa del Rey.

Después de superar a domicilio al UCAM Murcia en La Condomina (1-3) durante la primera ronda de la competición copera, ahora toca saber quién será el próximo adversario de los gaditanos en el 'Torneo del KO'.

¿Cuándo se disputará la segunda ronda de la Copa del Rey?

La segunda eliminatoria de la Copa del Rey tendrá lugar entre el martes 2 y el jueves 4 de diciembre. 56 son los equipos clasificados para esta ronda que dará paso posteriormente a los dieciseisavos de final de la competición. Será entonces cuando entren en escena los cuatro equipos que disputarán la próxima Supercopa de España: Barça, Real Madrid, Atlético y Athletic. Ninguno de los cuatro jugará esta segunda ronda al quedar exentos.

¿Cómo se puede seguir el sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey?

El sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey se podrá seguir en directo este martes a partir de las 13.00 horas desde Teledeporte, Movistar Plus+ y los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Este sorteo se celebrará en la Ciudad del Fútbol de La Rozas. Allí estarán presentes las bolas de un total de 56 clubes de las cinco categorías nacionales del fútbol español.

¿Quién puede ser el siguiente rival del Cádiz CF en la Copa del Rey?

Los criterios de proximidad marcarán la sucesión de emparejamientos con España dividida en dos grupos: uno correspondiente a la mitad norte del país y otra a la parte sur, tal y como señala la RFEF.

Serán 28 eliminatorias a partido único y siempre con los equipos de inferior categoría ejerciendo como anfitriones.

A partir de ahí, los equipos de Tercera, Segunda y Primera Federación de cada uno de los dos grupos serán los siguientes en conocer a sus rivales en una ronda en la que sólo algunos clubes de Segunda División jugarán contra otro de la misma categoría con el orden de extracción de las bolas como factor que determinará cuál de los conjuntos ejerce como local y cuál como visitante.

El Cádiz CF mira de reojo a la Copa del Rey. ANTONIO VÁZQUEZ

El Cádiz CF estará encuadrado en el Grupo Sur - Grupo II. Y sus rivales pueden ser los siguientes: Eldense, Cartagena, Real Murcia, Tenerife, Guadalajara y Talavera (Primera RFEF); Almería, Granada, Málaga, Ceuta, Leganés y Albacete Balompié (LaLiga Hypermotion).

Si es un equipo de la Primera RFEF, el Cádiz CF jugará como visitante la eliminatoria. Únicamente podría jugar como local si el otro equipo también es de Segunda y sale primero la bola del Cádiz CF en esta eliminatoria.

Por otra parte, no podrán ser adversarios del Cádiz CF en esta ronda los equipos de Primera inmersos en el Grupo Sur - Grupo II (Real Betis, Sevilla FC, Villarreal, Valencia, Levante, Elche, Rayo Vallecano y Elche). Tampoco el representante de la Tercera RFEF (CD Cieza) ni los de la Segunda RFEF (Atlético Antoniano, Torrent, Real Ávila, Navalcarnero, Extremadura y Quintana del Rey). Ellos y una de las escuadras de la Primera RFEF serán rivales de los equipos de Primera.

Asimismo tampoco pueden ser rivales del Cádiz CF los clubes encuadrados en el Grupo Norte - Grupo I. Son los siguientes: Celta, Real Sociedad, Deportivo Alavés, Osasuna, Mallorca, Espanyol y Girona (Primera); Mirandés, Racing de Santander, Eibar, Sporting, Burgos, Deportivo, Cultural y Deportiva Leonesa, Huesca, Zaragoza y Andorra (Segunda); Racing de Ferrol, Ponferradina, Pontevedra y Sabadell (Primera RFEF); Numancia, Atlético Baleares, Sant Andreu, Reus Reddis y Ebro (Segunda RFEF); Portugalete (Tercera RFEF); y Ourense CF (Copa Federación).