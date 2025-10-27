Garitano: «Es una competición que nos gusta»

Habrá rotaciones en el once titular este martes en La Vieja Condomina de Murcia con ocasión del primer compromiso copero ante el UCAM Murcia, un equipo de Segunda RFEF que compartió categoría con el Cádiz CF en los primeros años de Locos por el Balón al frente de la entidad amarilla.

Uno de los jugadores que no estará en tierras murcianas será Iza, lesionado el pasado sábado en Granada. Precisamente, sobre su ausencia se refirió Gaizka Garitano este lunes. «Tenemos problemas en el lateral derecho porque tenemos a los dos lesionados», dijo en referencia a Caicedo y veterano portuense. Para contrarrestar dichas bajas, Garitano se acordó «Juan Díaz y Jorge (Moreno) para jugar ahí. Durante la temporada siempre tienes problemas en algunas posiciones. Tenemos que ir solucionándolos como podamos».

Sobre la Copa del Rey, Garitano manifestó que «es una competición que nos gusta en la que queremos seguir adelante, aunque nuestra prioridad es la Liga. Hace ilusión seguir adelante», expuso.

No se puede olvidar de la carga de partidos que tendrá el equipo una semana que comenzó el sábado pasado en Granada, continuará este martes en Murcia y concluirá el próximo domingo en Gerona. Ante esto, fuera excusas porque hay que «preparar los partidos para ganar. Tenemos tres viajes esta semana y cambiaremos a gente. Refrescaremos el equipo. Confiamos en todos, nuestra prioridad es preparar el partido como si fuera uno de liga. Ya tenemos experiencia en este tipo de partidos. Somos de categoría superior y nuestra obligación es ganar», dijo el preparador vasco.

Por supuesto, la competición del KO es para lo que es. «Tenemos a mucha gente en la plantilla y gente que necesita jugar, que ha salido hace poco de lesiones. Nos pilla en un buen momento, con la mayoría de jugadores disponibles».

Sobre el UCAM Murcia, dijo que «lo hemos visto mucho. Es un equipo que viene de una racha muy buena, es un equipo que propone y que juega muy bien. Tiene futbolistas de calidad y conocidos. Este tipo de equipos de esta categoría, cuando juegan en campo propio, igualan mucho las cosas».

Moussa Diakité ha perdido la titularidad liguera en los últimos encuentros, algo que no le hace ni más ni menos importante que ninguno de sus compañeros a razón de las palabras de Garitano. «Está entre los jugadores que más minutos han jugado. Estoy muy contento con él y casi siempre ha sido titular», recordó.