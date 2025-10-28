Gaizka Garitano: «Hemos terminado con muy buenas sensaciones»

Se le complicó por momentos al Cádiz CF su visita al UCAM Murcia. Los amarillos comenzaron pegando, pero durante todo el primer tiempo se vieron obligados a soportar los golpes del cuadro universitario, que empató desde los once metros y fue superior. Todo cambió en el segundo tiempo, donde el equipo cadista se hizo dueño del choque y, tras el penalti fallado por Diarra, solventó la eliminatoria con goles de Roger Martí y Juan Díaz. Tras el encuentro, Garitano hizo un balance de la victoria.

El técnico reconocía que estaba «muy contento, la verdad, con el partido que ha hecho el equipo. Estos partidos son siempre complicados porque ellos son un buen equipo. Hemos ido madurando el partido y muy positivo el rendimiento de todos los futbolistas, tanto en actitud como a ratos en juego«.

Sobre los cambios en el equipo, Garitano explicó que el tiempo de juego de Jorge Moreno y Juan Díaz tuvo que ver con la necesidad de repartir minutos por la lesión de los laterales derechos Iza Carcelén y Alfred Caicedo: «Queríamos que jugaran un tiempo cada uno y lo han hecho muy bien. Todo el trabajo del equipo no se ha visto afectado por el penalti, tenemos un grupo que trabaja fenomenal«.

Tampoco dudó en elogiar al UCAM Murcia, que no conocía la derrota desde comienzos de septiembre: «Es uno de los mejores equipos de su grupo, con una idea de juego clara y seguro que este año estará muy arriba en la categoría y con opciones de ascender».

Sobre los momentos de tensión tras los goles del rival y el error en el penalti, Garitano aseguró que no se perdió la tranquilidad: «El equipo ha seguido madurando el partido y en los últimos 20-30 minutos nos hemos impuesto, terminando con muy buenas sensaciones». De esta forma, Gaizka ya piensa en el próximo duelo liguero de los amarillos ante el Andorra.

Más temas:

Cádiz CF