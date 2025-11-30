Garitano se teme lo peor con Bojan Kovacevic

No todo fue bonito para el Cádiz en el Nuevo Arcángel. El equipo amarillo volvió a encontrar la sonrisa tras vencer al Córdoba Club de Fútbol con los goles de José Antonio de la Rosa y Moussa Diakité, pero los de Garitano también encontraron la peor de las noticias en tierras cordobesas. Corría el minuto 64 cuando Bojan Kovacevic, una pieza imprescindible para el bloque cadista, hacía saltar todas las alarmas y provocaba que todos los cadistas se llevasen las manos a la cabeza.

Tras un mal apoyo en un salto, los gestos de dolor fueron inmediatos y el central, que pidió el cambio desde el primer momento y que es internacional con la sub-21 de Serbia, tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla. Las sensaciones fueron muy malas desde un inicio y, posteriormente, el técnico vasco las confirmó en rueda de prensa. «Parece que tiene una lesión grave de rodilla. Tenemos que esperar a las pruebas, pero no tiene buena pinta. Es una pena, es un jugador muy importante para nosotros«, lamentaba Gaizka Garitano, que se teme lo peor con respecto a uno de sus jugadores innegociables en las alineaciones y un activo importante para el club amarillo.

Bojan Kovacevic debe ahora pasar las pruebas médicas que permitan determinar el alcance de la lesión sufrida en la rodilla. En el Nuevo Arcángel fue Jorge Moreno quien sustituyó al balcánico, aunque, de confirmarse la gravedad de la lesión, el Cádiz debe ir con más razones al mercado de invierno para apuntalar la línea defensiva. De momento, toca esperar al resultado de las pruebas.