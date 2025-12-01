3x1 en entradas para los abonados cadistas en el Cádiz - Racing de Santander

El Cádiz CF, que ganó en Córdoba (1-2) después de seis jornadas ligueras sin hacerlo, recibirá el próximo domingo 7 de diciembre a las 14.00 horas al Racing de Santander, uno de los colíderes de LaLiga Hypermotion junto al Dépor.

De cara a este encuentro de la 17ª jornada de LaLiga Hypermotion, y aprovechando que se celebra en pleno puente festivo del mes de diciembre, el Cádiz CF ha lanzado una promoción especial para sus abonados, que podrán retirar tres entradas al precio de una.

Esta iniciativa estará disponible hasta las 20.00 horas del próximo jueves o hasta agotar existencias. La promoción ha empezado este lunes a las 13.00 horas.

De esta manera se espera ver un gran ambiente en el Estadio del Cádiz CF el próximo domingo. No en vano se trata de una cita muy importante frente a una de las escuadras más potentes de la categoría de plata del balompié nacional.

🎟️ Venta de entradas para el Cádiz CF - Racing de Santander



🔗 https://t.co/WYZJuTpQGV pic.twitter.com/zxGrFpC0yI — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) December 1, 2025

Precios de las entradas para el Cádiz - Racing de Santander

Por otra parte, los precios habituales de las entradas para el Cádiz - Racing de Santander son las siguientes:

- Tribuna Alta: 80 euros.

- Tribuna Baja: 95 euros.

- Preferencia Baja: 60 euros.

- Preferencia Alta: 50 euros.

- Las entradas para los Fondos están agotadas.

Asimismo, a partir del próximo viernes, las entradas se pondrán a la venta para el público en general, desapareciendo la promoción.

La venta será exclusiva por internet a través de https://entradas.cadizcf.com. Para más información, los aficionados pueden contactar con el teléfono 956 00 00 11.

El horario de atención al socio es el siguiente:

- Lunes: de 16.00 a 18.00 horas.

- De martes a viernes: de 9.30 a 14.00 horas y de 16.00h a 18.00 horas.

- Sábado: de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas.

- Domingo: de 10.00 horas hasta el inicio del encuentro a las 14.00 horas.