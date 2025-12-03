La camiseta de la histórica permanencia cadista de 1985 en Primera, por una buena causa

El histórico reencuentro de los jugadores del Cádiz CF que lograron la primera permanencia del equipo en Primera División en 1985 ha dado lugar a una iniciativa solidaria de gran valor simbólico. Cruz Roja en Cádiz sorteará una réplica de la camiseta oficial del club de 1985 firmada de puño y letra por buena parte de aquella plantilla legendaria, con el objetivo de recaudar fondos para sus proyectos sociales en la provincia.

La presidenta de Cruz Roja en Cádiz, Carmen de Lara Villar, el gerente de la Fundación del Cádiz C.F., Pepe Mata y el ex jugador cadista Huego Vaca, han presentado las bases del sorteo de esta camiseta cuyo fin será contribuir en el desarrollo de los proyectos que la entidad realiza en la provincia.

La presidenta provincial de Cruz Roja en Cádiz, Carmen de Lara Villar, ha destacado que esta acción «busca movilizar a la ciudadanía en torno a las causas sociales más urgentes como es la atención a personas mayores, infancia en riesgo, lucha contra la soledad no deseada, inclusión laboral o apoyo a familias en situación de vulnerabilidad».

«Esta camiseta simboliza la fuerza del deporte como motor de unión, identidad y solidaridad. Gracias al apoyo del Cádiz CF y de sus leyendas, podemos seguir avanzando en nuestra labor de estar cada vez más cerca de las personas», ha declarado la presidenta provincial de Cruz Roja en Cádiz.

Por su parte, el gerente de la Fundación del Cádiz CF ha asegurado que «es un placer colaborar con Cruz Roja, una de las entidades con las que tenemos una vinculación más antigua y que desarrolla tantos proyectos en la sociedad».

Hugo Vaca, Choquet, Linares, Escobar, Pepe Mejías, Manolito, Mané, Dieguito, Rosado y Amarillo son algunos de los jugadores que han dejado su firma en esta camiseta donada a Cruz Roja. Una pieza única que no solo representa una parte esencial de la historia del cadismo, sino también los valores de solidaridad, esfuerzo colectivo y compromiso social que defiende la Organización humanitaria.

Tal y como ha contado Hugo Vaca, el emotivo almuerzo fue una iniciativa del grupo Arsenio que retomó una fotografía publicada por Kiki en sus redes sociales de aquel grupo de futbolistas junto a un jamón y una caña de lomo sorteada por Arsenio Cueto en el Mesón del Duque por aquel 1985. Raúl Cueto, hijo del conocido hostelero, quiso recrear la imagen de nuevo y organizó un nuevo almuerzo, con sorteo incluido, entre buena parte de los asistentes.

En este almuerzo se firmó una réplica de la camiseta de la época que se acordó donarla a Cruz Roja. Esta camiseta refleja no solo la historia del cadismo, sino también los valores que la Organización humanitaria promueve día a día: solidaridad, compromiso, esfuerzo colectivo y comunidad.

Cómo participar en el sorteo

Para obtener un número para el sorteo, la persona participante podrá donar 5 euros que se destinarán a proyectos sociales de Cruz Roja en Cádiz. El número asignado llegará por email, una vez efectuada la donación. Se puede participar con todos los números que se desee donando 5 euros en cada ocasión hasta el día 17 de diciembre a las 22:00h. Finalizado el plazo establecido, se realizará un sorteo ante notario el 19 de diciembre.

La camiseta será entregada durante la celebración del partido frente al Castellón, previsto para el día 21 de diciembre a las 21:00h. El número ganador se notificará previamente tanto por teléfono como por correo electrónico a la persona agraciada y se le invitará a presenciar el partido.

La donación de 5 euros a Cruz Roja en Cádiz contiene una deducción del 80% en la declaración de Hacienda.