Alineaciones oficiales del Real Murcia - Cádiz de la Copa del Rey 2025-2026 hoy: onces y banquillo de suplentes

El Cádiz CF vuelve a Murcia esta temporada para disputar la Copa del Rey. Si en la primera ronda eliminó al UCAM en La Condomina (1-3), ahora busca seguir en la competición frente al histórico Real Murcia en la Nueva Condomina (Estadio Enrique Roca).
Lo hace con un once en el que tienen protagonismo los jugadores que generalmente con menos minutos durante el curso, aunque hay algunas excepciones. Y es que el próximo domingo a las 14.00 horas visita Cádiz el Racing de Santander, actual colíder de LaLiga Hypermotion, y el Cádiz CF viene de ganar en el Estadio Nuevo Arcángel de Córdoba hace apenas unos días (1-2).
Por tanto, esta cita frente a un equipo de la Primera RFEF será para que entren de inicio los siguientes jugadores: David Gil; Alfred Caicedo, Jorge More, Pelayo Fernández, Raúl Pereira; Joaquín González, Álex; Efe Aghama, Yussi Diarra, Iuri Tabatadze; y Álvaro García Pascual. Un once totalmente distinto al que ganó en Córdoba hace unos días.
𝐗𝐈 𝐃𝐄𝐋 𝐂𝐀́𝐃𝐈𝐙 𝐂𝐋𝐔𝐁 𝐃𝐄 𝐅𝐔́𝐓𝐁𝐎𝐋 👥
Estos son los hombres que lucharan para conseguir la victoria ante el @realmurciacfsad 🏆
