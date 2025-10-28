UCAM Murcia - Cádiz, en directo

Primer compromiso copero de la temporada del Cádiz CF, que se mide al UCAM Murcia tras el empate cosechado en Granada y después de haber firmado un prometedor arranque de competición en LALIGA Hypermotion. Gaizka Garitano realizará modificaciones en la alineación para dar minutos a los no tan habituales, y el cuadro amarillo espera avanzar hacia la siguiente fase de un torneo que ilusiona a la parroquia cadista.

Sigue el minuto a minuto del UCAM Murcia - Cádiz en Canal Amarillo: previa, ruedas de prensa, crónicas y reacciones.

