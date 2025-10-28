Suscríbete a
Directo UCAM MURCIA - CÁDIZ

UCAM Murcia - Cádiz, en directo

COPA DEL REY

Sigue el minuto a minuto en La Condomina con toda la previa, el encuentro y las ruedas de prensa en Canal Amarillo

¿Desde cuando no se toma en serio la Copa del Rey el Cádiz?

ARABA PRESS

Pablo Vallejo

Primer compromiso copero de la temporada del Cádiz CF, que se mide al UCAM Murcia tras el empate cosechado en Granada y después de haber firmado un prometedor arranque de competición en LALIGA Hypermotion. Gaizka Garitano realizará modificaciones en la alineación para dar minutos a los no tan habituales, y el cuadro amarillo espera avanzar hacia la siguiente fase de un torneo que ilusiona a la parroquia cadista.

Sigue el minuto a minuto del UCAM Murcia - Cádiz en Canal Amarillo: previa, ruedas de prensa, crónicas y reacciones.

18:37

La previa

UCAM Murcia - Cádiz: Primera prueba para los menos habituales

18:26

¿Desde cuándo no se toma en serio la Copa del Rey el Cádiz CF?

18:26

¡Buenas tardes a todos!

¿Listos para vivir el primer compromiso copero del Cádiz esta temporada?

