El Cádiz CF tira de la cantera en la Copa del Rey

Las categorías inferiores del Cádiz CF volverán a estar representadas en el primer equipo este miércoles. Aprovechando la segunda ronda de la Copa del Rey ya ha anunciado Gaizka Garitano que varios canteranos viajarán a Murcia para estar presentes en la convocatoria ante el Real Murcia.

Conocido de sobra es que los escalafones inferiores de la entidad gaditana están presentes cada semana esta temporada con jugadores como Víctor Aznar, Raúl Pereira, Moussa Diakité, De la Rosa e incluso Suso, jugadores todos ellos salidos de la cantera gaditana que ahora forman parte del primer plantel.

Pero más allá de eso en la segunda ronda de la Copa del Rey también se podrá ver a jóvenes que actualmente se forman en El Rosal. «Juan Díaz, Ismael Álvarez y Noah viajan con nosotros a Murcia», adelantó el entrenador del Cádiz CF en la previa de esta eliminatoria copera a partido único. También el guardamera Fer Pérez.

📋𝐂𝐎𝐍𝐕𝐎𝐂𝐀𝐓𝐎𝐑𝐈𝐀 | Viajamos a Murcia con 24 jugadores #RealMurciaCádiz pic.twitter.com/IeT19nWFCq — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) December 2, 2025

Juan Díaz

De todos ellos es Juan Díaz el más habitual. El lateral derecho sevillano ya ha sido convocado ocho veces esta temporada, participando en dos encuentros y siendo titular en uno de ellos. De hecho ya jugó en la primera eliminatoria copera ante el UCAM e incluso marcó un gol en el 1-3 a favor de los gaditanos, aunque ese día empezó como suplente. Justo después disputó los 90 minutos en su estreno en LaLiga Hypermotion ante el Andorra (0-0).

Prometedor futbolista de 19 años de edad y con contrato hasta 2026, Juan Díaz es actualmente uno de los jugadores de referencia en el filial del Cádiz CF.

Formado en la cantera del Real Betis, cuatro años hace que Juan Díaz llegó a la cantera del Cádiz CF, donde despunta.

Juan Díaz celebra con Efe Aghama su gol al UCAM en la copa del Rey. CÁDIz CF

Ismael Álvarez

Algo más joven es otro hispalense como Ismael Álvarez 'Lebri'. Natural de Lebrija (Sevilla), este atacante de 18 años de edad ya ha jugado con el primer equipo del Cádiz CF en la pretemporada y ha ido citado en cuatro ocasiones este curso, aunque sin debutar todavía. Eso sí, ya disputó algunos minutos la temporada pasada en la goleada ante el Huesca en el último encuentro liguero en casa (4-0).

Actualmente es uno de los jugadores a seguir en un Cádiz CF Mirandilla que es líder y está invicto en la Tercera RFEF. Ismael Álvarez lleva cinco goles y está en plena racha al poner su firma en las tres últimas jornadas. Esta convocatoria le llega al futbolista lebrijano en un excelente estado de forma.

Extremo derecho que también se adapta a la banda izquierda del ataque, Lebri se formó en la Escuela de Juan Cala, exjugador, actual director deportivo del Cádiz CF y paisano del jugador. También pasó por la AD Pueblo Nuevo (Jerez de la Frontera) antes de empezar su aventura en la cantera cadista a los doce años en la temporada 2019/2020.

Esta joya de la cantera amarilla tiene contrato con el Cádiz CF hasta el 30 de junio de 2028 y está despertando un gran interés con sus actuaciones.

Ismael Álvarez destaca en el filial del Cádiz CF. CÁDIz CF

Noah

A ellos se une esta vez el central Noah Obioma Ukwuije. Nacido en Rouen (Francia) hace casi 18 años, Noah se ha afianzado en el once titular del Cádiz CF Mirandilla, donde ha sido titular en los cinco últimos encuentros ligueros.

El zaguero galo llegó la temporada pasada al Cádiz CF Juvenil y llegó a jugar algunos encuentros con el Cádiz C Balón. ahora ha dado el salto y se está asentado en el primer filial del Cádiz CF. Su progresión es destacada y meritoria.

Noah, central galo del Cádiz CF Mirandilla. CÁDIZ CF

Fer Pérez

También viaja a Murcia con el Cádiz CF el guardameta vallisoletano Fer Pérez. El cancerbero, de 21 años de edad, llegó a tierras gaditanas con la carta de libertad y firmó hasta el 30 de junio de 2027. Llegaba después de su paso por el filial del Real Valladolid en la Segunda RFEF y tras desestimar la renovación planteada por la entidad albivioleta.

El cancerbero hizo la pretemporada con el primer equipo y hasta en nueve ocasiones ha sido convocado por Gaizka Garitano esta temporada en los encuentros oficiales, aunque sin llegar a jugar.

El guardameta vallisoletano Fer Pérez. CÁDIz CF

Aunque empezó la temporada sin jugar con el filial al ir convocado con el primer equipo (David Pérez era el arquero titular), actualmente es el guardián de la meta de un filial que es el líder del Grupo X de la Tercera RFEF junto al Bollullos.

Fer Pérez está siendo importante bajo el marco del Cádiz CF Mirandilla, siendo el chipionero Rubén Rubio el que suele acudir en las convocatorias del primer equipo gaditano.