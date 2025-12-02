El posible once del Cádiz CF ante el Real Murcia en la Copa del Rey

Apostar por el dibujo empleado en Córdoba con dos delanteros, algo que ya hizo en la primera ronda de la Copa del Rey ante el UCAM, o volver al habitual 4-2-3-1. Es la duda que se puede plantear de cara a una nueva ronda copera del Cádiz CF, ahora con el Real Murcia como adversario a domicilio y a partido único.

Tal y como es habitual en la competición copera, el entrenador Gaizka Garitano apostará por los menos habituales. Ahora bien, el técnico vasco puede tener algunas dudas en determinadas posiciones como el lateral derecho, el centro de la zaga o los extremos debido a bajas importantes como las de Iza, Bojan Kovacevic, Ontiveros y Suso. Esto provoca que algunos de los menos habituales sean ahora titulares y teóricamente descansen en el Estadio Enrique Roca ante el Murcia. También irán citados canteranos como Juan Díaz, Ismael Álvarez y Noah.

Todo ello en una intensa semana tras ganar en Córdoba (1-2) y esperar después al Racing de Santander en LaLiga Hypermotion.

La portería

Con Víctor Aznar intratable en LaLiga Hypermotion, la Copa del Rey es el reducto que le queda a David Gil para volver a jugar. El guardameta madrileño ha vuelto a ser suplente después de su único año como titular en el Cádiz CF. Ya estuvo ante el UCAM y volverá a hacerlo ante el Real Murcia.

La defensa

La grave lesión de Bojan Kovacevic y tener a Fali inédito esta temporada por lesión cambia un poco los planes en el centro de la defensa del Cádiz CF, donde descansará Iker Recio pensando en la cita liguera del domingo en Cádiz ante el Racing de Santander, colíder de LaLiga Hypermotion.

Teóricamente jugarían Jorge Moreno y Pelayo Fernández frente al Real Murcia, pero al ser uno de los dos titular el próximo domingo se podría ver en el centro de la zaga a Alfred Caicedo. El ecuatoriano ya lo ha hecho alguna vez y no sería extraño que volviera a salir como central.

En los laterales descansarán el lesionado Iza y Mario Climent. Eso hará que Alfred Caicedo (si no es central) o el canterano Juan Díaz jueguen por la banda derecha. Por la izquierda estará Raúl Pereira.

El centro del campo

Es el momento para ver en acción a Joaquín González y Álex. El primero tuvo algunos minutos saliendo desde el banquillo en Córdoba, al tiempo que el segundo no es titular desde el pasado 25 de octubre en Granada, enganchando entonces sus tres únicos encuentros desde el inicio esta temporada. Después de eso únicamente ha jugado algunos minutos sueltos ante Andorra y Almería.

Por delante de ellos no sería extraño ver a Yussi Diarra, que venía siendo titular pero se quedó sin jugar en Córdoba. Todavía no se ha visto la mejor versión del maliense en el Cádiz CF.

Las bandas

Parece claro que Efe Aghama tendrá minutos en el Estadio Enrique Roca ante el Real Murcia. Lo lógico, tras jugar De la Rosa y Brian Ocampo como titulares en el Estadio Nuevo Arcángel de Córdoba, es que Iuri Tabatadze empiece en el once. Entre otras cosas porque Ontiveros no está entrenando con normalidad y Suso está lesionado.

La delantera

Está la opción de apostar por un único punta o jugar con dos hombres arriba, tal y como sucedió ante el UCAM y el pasado fin de semana en Córdoba.

Álvaro García Pascual descansó de inicio en Córdoba, pero lo habitual sería entrar en el once frente al Racing de Santander. Por tanto no sería extraño que Dawda Camara o Roger Martí jugaran de inicio en Murcia. E incluso los dos si Gaizka Garitano vuelve a apostar por un sistema con dos arietes.

La apuesta de CANAL AMARILLO y LA VOZ

David Gil; Juan Díaz, Alfred Caicedo, Pelayo Fernández, Raúl Pereira; Joaquín González, Álex; Efe Aghama, Yussi Diarra, Iuri Tabatadze; y Dawda Camara.