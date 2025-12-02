Iza se une a la lista de bajas del Cádiz CF en la visita a Murcia

Con las bajas esperadas más la ausencia de Iza se presentará este miércoles el Cádiz CF en Murcia (20.00 horas) para disputar la segunda ronda de la Copa del Rey ante el Real Murcia.

El equipo gaditano llegará al Estadio Enrique Roca con las bajas ya conocidas de Fali, Bojan Kovacevic, Ontiveros y Suso. Todos ellos por lesión. Pero también se une a la lista de ausencias Iza, que estuvo lesionado recientementey tendrá que volver a parar. El portuense, que tuvo un reñido encuentro en Córdoba, necesitará descanso. Sobre todo teniendo a la vista la difícil cita liguera del próximo domingo a las 14.00 horas ante el Racing de Santander.

«Suso y Ontiveros siguen lesionados. Iza tiene molestias y se va a quedar en casa», señalaba Gaizka Garitano en la previa del Real Murcia - Cádiz de la Copa del Rey.

🗣️ Garitano: "El Real Murcia es de los equipos en mejor forma de 1ª RFEF"#RealMurciaCádiz #CopaDelReyMAPFRE pic.twitter.com/DcigKHll1R — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) December 2, 2025

El estado físico de Bojan Kovacevic

Por otra parte, el entrenador del Cádiz CF habló sobre el estado físico de Bojan Kovacevic. El joven central serbio, indiscutible en los esquemas del técnico vasco, se tuvo que retirar en camilla pasada la hora de encuentro en tierras cordobesas. Al terminar la cita ya apuntó Garitano que se podía tratar de una lesión grave de rodilla.

Bojan Kovacevic se marchó en camilla del césped del Nuevo Arcángel. ARABA PRESS

Día y medio después, y a la espera conocer el resultado de las pruebas, Gaizka Garitano puntualizó: «A Bojan aún le están haciendo pruebas y tenemos que conocer el alcance de la lesión».

El Cádiz CF se presenta en esta segunda ronda de la Copa del Rey con bajas sensibles en la defensa y en los extremos. En apenas unos días se ha vuelto a llenar la enfermería y con eso tendrá que trabajar el equipo gaditano a la hora de establecer las pertinentes rotaciones en el 'Torneo del KO'.