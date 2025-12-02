La afición cántabra arropará al Racing en Cádiz

380 entradas a un precio de 21 euros cada una de ellas tienen disponibles los aficionados del Racing de Santander de cara al encuentro de LaLiga Hypermotion que el equipo cántabro disputará el próximo domingo a las 14.00 horas ante el Cádiz CF en tierras gaditanas.

El Racing de Santander ha anunciado, como en ocasiones anteriores, que abre dos vías de acceso para la solicitud de las localidades:

- Un total de 181 entradas estarán destinadas a la Asociación de Peñas del Racing. Son gestionadas directamente por la junta directiva con cada una de sus agrupaciones asociadas.

- Un total de 181 entradas serán para el resto de los abonados y simpatizantes racinguistas. En este sentido se abrirá un periodo de solicitud de entradas, reservado exclusivamente a los abonados y simpatizantes de la temporada 2025/2026, que se gestionará a partir del Portal del Abonado.

- Las 18 entradas restantes serán para el club e irán destinadas a compromisos y patrocinadores.

El periodo de reserva finaliza a las 14.00 horas de este martes 2 de diciembre. En caso de ser necesario, se procederá a realizar un sorteo entre los interesados a las 16.00 horas de este martes 2 de diciembre, comunicándose el resultado por correo electrónico a los agraciados con una o dos entradas y la compra de las localidades se llevará a cabo en las taquillas de los Campos de Sport de El Sardinero hasta las 20.00 horas del miércoles 3 de diciembre.

Con el equipo colíder de LaLiga Hypermotion y en un gran estado de forma, el Racing de Santander estará bien arropado en la grada visitante del Estadio del Cádiz CF. Será en una cita en la que el club gaditano ha lanzado una promoción especial para sus abonados.