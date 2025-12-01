La enfermería del Cádiz CF vuelve a recibir pacientes

Con la única baja de Fali afrontaba el Cádiz CF su último encuentro liguero en casa ante la Cultural y Deportiva Leonesa. Por primera vez en mucho tiempo la plantilla estaba casi disponible en su totalidad para afrontar un compromiso oficial este curso. Y es que por la enfermería cadista han pasado esta temporada muchos jugadores, algunos con dolencias considerables.

Pero esa alegría por tener a casi todo el plantel a disposición de Gaizka Garitano ha durado poco. Para empezar porque Fali volvió a resentirse cuando tomaba contacto con el grupo en su primer entrenamiento. El central valenciano sigue sin debutar esta temporada y reduce las posibilidades de cambio en el centro de la zaga.

A esto se une que hace unos días se ha conocido que Suso estará más de un mes de baja. Así lo hizo saber el entrenador del Cádiz CF antes de la cita en Córdoba. El capitán sufre una rotura de fibras en los isquios y hasta 2026 no volverá a jugar.

Suso no podrá jugar hasta 2026. ANTONIO vÁZQUEZ

Una baja sensible a la que se suma la de Ontiveros, que desde que se lesionó el pasado ejercicio, cuando mejor estaba, no ha vuelto a ser el mismo. El futbolista malagueño sigue con sus molestias y no puede entrenar con normalidad. Jugar diez encuentros y sólo cinco como titular dejan a las claras que nada tiene que ver la aportación de Onti con el Cádiz CF esta campaña. Con apenas un gol marcado, el costasoleño está muy lejos de su excelente versión del pasado ejercicio, cuando salvó al equipo gaditano del desastre.

Javi Ontiveros no termina de arrancar esta temporada debido a las lesiones. ARABA PRESS

El último en caer

La última gran preocupación es la lesión de Bojan Kovacevic, el líder de la defensa del Cádiz CF esta temporada. Pasada la hora de encuentro en Córdoba, el joven central serbio tuvo que salir del rectángulo de juego en camilla. Fue en una acción fortuita y sin balón en juego. Así suelen llegar las peores lesiones.

Aunque todavía se está a la espera de conocer el alcance exacto de la lesión, el temor es evidente en las filas gaditanas. «Parece que tiene una lesión grave de rodilla. Tenemos que esperar a las pruebas, pero no tiene buena pinta. Es una pena, es un jugador muy importante para nosotros», señalaba su entrenador Gaizka Garitano al finalizar el Córdoba - Cádiz.

Bojan Kovacevic tuvo que dejar su sitio a Jorge Moreno cuando el equipo gaditano ya ganaba en la capital cordobesa. Una vez más había sido titular. Nada extraño esta temporada porque el zaguero balcánico ha salido de inicio en los 13 encuentros ligueros que ha disputado.

Bojan Kovacevic fue también titular en la capital cordobesa. ARABa PRESS

De hecho, las únicas veces que no ha jugado Bojan Kovacevic fueron motivadas por sus convocatorias con Serbia Sub 21. La primera en San Sebastián ante la Real Sociedad B (3-3), la segunda en casa ante el Huesca (1-0, aunque llegó a tiempo de estar en la convocatoria del encuentro) y la última en Almería (3-0). La otra cita en la que no estuvo fue en la Copa del Rey a domicilio frente al UCAM (1-3).

Ahora Gaizka Garitano tendrá que apostar como dupla de Iker Recio(tan solvente con Bojan Kovacevic) por Jorge Moreno, Pelayo Fernández o el polivalente Alfred Caicedo al seguir lesionado Fali. Y todo ello sin descartar acudir al mercado si definitivamente la lesión de Bojan Kovacevic es grave.

A fin de cuentas, la enfermería del Cádiz CF se vuelve a llenar. Ahora con un jugador al que la entidad gaditana hizo de su propiedad el pasado verano y firmó hasta el 30 de junio de 2029. Un valor de presente y futuro para el Cádiz CF.

El Cádiz CF ató definitivamente a Bojan Kovacevic el pasado verano. ANTONIO VÁZQUEZ

Un jugador que llegó sin experiencia y siendo un desconocido a LaLiga Hypermotion, pero que se ganó con creces y total merecimiento ser el líder de la defensa del Cádiz CF. Primero con Paco López y después con Gaizka Garitano. Y eso que nunca lo tuvo fácil y tuvo que salir desde atrás en la casilla de salida.