Iza ya está de vuelta, aunque sin plaza asegurada en el once

Ya está de vuelta. Iza ha regresado a los entrenamiento este 12 de noviembre después de estar 19 días en el dique seco, exactamente, los que van desde este miércoles al sábado 25 de octubre que cayera lesionado en el césped del Nuevo Los Cármenes en el que se convirtió en el primer empate sin goles de los tres seguidos que ha firmado el Cádiz CF tras sus siguientes enfrentamientos en Andorra y en Cádiz ante el Valladolid.

𝐈𝐳𝐚 𝐢𝐬 𝐛𝐚𝐜𝐤 💪 pic.twitter.com/HgJGCU2pVl — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) November 12, 2025

Esos días, los que ha pasado recuperándose, ha visto como su lugar lo ocupaban hasta tres compañeros. El primero de ellos fue Jorge Moreno en el encuentro de Copa del Rey en la Vieja Condomina ante el UCAM Murcia, donde también entró para suplirlo el canterano Juan Díaz, que incluso marcó un gol en la victoria por 1-3 que daba el pase al siguiente bombo donde ha vuelto a caer un rival murciano, en esta ocasión el histórico Real Murcia.

La buena labor del joven sevillano le dio la titularidad en Andorra en un duelo en el que cumplió pese a medirse con el coreano Minsu. Sin embargo, a la semana siguiente, Garitano volvió a tirar de galones y quiso darle protagonismo a Caicedo, auténtica competencia de Iza, que ahora vuelve a los entrenamientos sin tener el sitio asegurado.