Alfred Caicedo, el relevo natural de Iza, ya está de vuelta en el Cádiz CF

Prácticamente un mes se ha llevado Alfred Caicedo sin competir por problemas físicos. El joven futbolista ecuatoriano, que ya está de vuelta, regresó el pasado domingo al rectángulo de juego en un partido oficial y lo hizo como titular por segunda vez esta temporada.

El jugador cedido por el Jong Genk afronta su segunda aventura en el viejo continente tras iniciar su carrera deportiva en Ecuador, su país natal. El Cádiz CF apostó por él tras la marcha de Zaldua para reforzar un lateral derecho en el que el renovado Iza había tomado el mando.

Y es que las buenas actuaciones del portuense en el inicio liguero habían dejado casi cerrada la puerta para que Alfred Caicedo se afianzara. Cierto es que había tenidos sus minutos, pero más como central que como lateral derecho. Su potencia, empuje, físico, polivalencia y vitalidad dejaban entrever que el Cádiz CF ganaba un defensa rocoso con el sudamericano. Eso sí, con detalles que pulir. «Un portento físico», según palabras de Juan Cala el pasado verano durante la presentación del futbolista.

Alfred Caicedo junto a Juan Cala el día de su presentación como futbolista del Cádiz CF. NACHO FRADE

Después de sus primeros minutos frente a Leganés y Albacete Balompié entrando como recambio, Alfred Caicedo había disfrutado de una única titularidad hasta el pasado domingo en la cita ante el Valladolid. Algo menos de una hora en San Sebastián ante la Real Sociedad B. Un encuentro en el que la retaguardia gaditana no estuvo especialmente fina.

Después jugó algo frente a UD Las Palmas y Huesca hasta que unos problemas físicos le hicieron parar antes de volver un mes después ante el Valladolid, completando por primera vez esta temporada los 90 minutos de un encuentro.

Inconvenientes

Una lesión que no ha sido la única de Alfred Caicedo vestido de amarillo, pues cuando llegó a tierras gaditanas ya lo hizo después de sufrir un percance en marzo, sufriendo después otro parón. Todo ello sin contar que al final del verano Alfred Caicedo tuvo que viajar a su país para dejar listos asuntos burocráticos que tenían que dar validez a su participación en LaLiga Hypermotion. Por esa razón se perdió el estreno ante el Mirandés en la capital gaditana. Diez sías estuvo entonces fuera de su nueva casa.

En resumidas cuentas, un inicio de temporada en el que no ha podido tener continuidad por unas u otras razones. A pesar de ello, el joven futbolista ecuatoriano cumplió frente a los pucelanos. A nivel defensivo se mostró fuerte y seguro jugando por su banda. Con el balón en los pies fue diferente al no acertar en la toma de decisiones y tener algunas imprecisiones no forzadas.

Alfred Caicedo durante el Cádiz - Valladolid. ANTONIO VÁZQUEZ

Con Iza en el dique seco, Alfred Caicedo tiene una oportunidad para demostrar su valía. Frente al Valladolid hubo un momento en el que se volvió a temer por una nueva lesión del ecuatoriano, incluso Juan Díaz se preparó para saltar al césped. Pero pudo acabar el partido.

Con 21 años de edad, el de Esmeraldas no quiere dejar pasar el tren. Entre otras cosas porque sabe que canteranos como Juan Díaz también esperan su momento. Almería puede ser una prueba de fuego inmejorable para demostrar su verdadera capacidad en momentos complicados.