Gaizka Garitano confirma que Iza estará varias semanas de baja

Era de esperar y Gaizka Garitano lo ha confirmado: «Iza estará unas semanas de baja». Una baja más que sensible porque el lateral derecho portuense lo venía haciendo muy bien en este inicio de temporada. Se tuvo que retirar durante la segunda mitad de la cita en Granada por una lesión muscular.

Tal es así que Iza era junto a Víctor Aznar e Iker Recio de los jugadores que siempre había sido titular esta temporada. Ahora estará varias semanas ausente, mientras que Iker Recio no podrá jugar en Andorra por acumulación de cartulinas amarillas. Quedándose Víctor Aznar como único jugador que puede mantener esa condición de titular. Eso sí, al guardameta brasileño le tocará descansar en la Copa del Rey ante el UCAM, dando Gaizka Garitano entrada a David Gil en esta competición.

Ahora bien, el Cádiz CF no ha dado a conocer el alcance exacto de la lesión de Iza.

Ahora tocará ver quién será el relevo de Iza en el lateral derecho, ya que Alfred Caicedo lleva varios encuentros sin ser convocado. El joven jugador ecuatoriano, que también puede jugar como defensa central, se lesionó y todavía no ha reaparecido.

Mientras tanto, y como pasó en Granada, Jorge More es el relevo de Iza, aunque también puede tener opciones el canterano Juan Díaz, quien ya tuvo minutos durante la pretemporada.

En el dique seco

En cuanto al resto de lesionados, Gaizka Garitano ha asegurado: «No recuperamos a ningún lesionado».

En este sentido, y más allá de la situación de Iza y Alfred Caicedo, Fali sigue en el dique seco, al tiempo que Álvaro García Pascual se quedó finalmente sin convocar ante el Granada, aunque hasta el último momento fue duda.