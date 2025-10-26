Una nueva zaga para el Cádiz CF en Andorra

Cuatro eran los jugadores que hasta este fin de semana habían sido titulares en todos los encuentros del Cádiz CF en LaLiga Hypermotion: Víctor Aznar, Iza, Iker Recio y Álvaro García Pascual. De todos ellos parece que únicamente el guardameta brasileño podría seguir con esa condición en la próximo visita a Andorra (domingo 2 de noviembre a las 14.00 horas).

Diez encuentros había disputado Álvaro García Pascual hasta esta jornada. En Granada se rompió la racha del delantero titular del Cádiz CF. Estaba lesionado desde el pasado lunes durante el Cádiz - Burgos, aunque Gaizka Garitano apuró hasta el último momento para ver si podía estar sobre el rectángulo de juego de Los Cármenes. No pudo ser, el ariete malagueño se quedó fuera de la convocatoria y su puesto lo ocupó Dawda Camara, quien en los últimos minutos fue relevado por Roger Martí.

Tres eran por tanto los compañeros de Álvaro García Pascual que contaban encuentros por titularidades y así han alcanzado las once citas. De ellos habrá dos que no puedan estar en Andorra. Baja segura es la del central Iker Recio, quien vio la cartulina amarilla y tendrá que cumplir ciclo de amonestaciones en el próximo encuentro liguero.

Salvo sorpresa, Iza tampoco podrá jugar la siguiente jornada porque tuvo que pedir el cambio en la segunda mitad por molestias musculares. Mucho tienen que cambiar las cosas para que pueda estar el lateral derecho de El Puerto de Santa María en Andorra.

De esta manera, Víctor Aznar se queda como único jugador que pueda alcanzar la titularidad en los doce primeros encuentros. Si no juega será por decisión técnica, asunto que parece hoy por hoy improbable. Esa suplencia llegará casi con total seguridad en la Copa del Rey.

Víctor Aznar ha sido titular en todos los encuentros ligueros esta temporada con el Cádiz CF. ARABa PRESS

La hora del rompecabezas

La realidad es que Gaizka Garitano se podría quedar en Andorra sin dos de sus puntales defensivos. Y es que la actuación de Iza estaba siendo fantástica en este inicio de temporada. En Granada le tocó sufrir con Souleymane Faye, pero peleó hasta que el cuerpo aguantó. Ahora quedará saber quién podría ser su sustituto si no llega a Andorra, que parece lo más probable. En Granada le suplió Jorge Moreno ante una nueva ausencia de Alfred Caicedo, su relevo natural.

Iza Carcelén se retiró lesionado en Los Cármenes. ARABA PRESS

El temporadón de Iker Recio es más que evidente. En la capital nazarí volvió a demostrarlo, por lo que su baja es más que sensible. El Cádiz CF ya se había quedado sin Bojan Kovacevic algunas veces este curso, pero no sin un Iker Recio que en unos meses ha pasado de estar en proceso de adaptación y sin jugar a ser un fijo en el once titular. Una evolución ganada a pulso.

Iker Recio no podrá jugar en Andorra la siguiente semana por acumulación de cartulinas amarillas. ARABA PRESS

Entre Pelayo Fernández y Jorge Moreno, con el permiso de Alfred Caicedo (si termina de estar recuperado), se jugarán la otra plaza de central porque Fali sigue lesionado. Y todo ello con una eliminatoria de la Copa del Rey ante el UCAM Murcia en la que Gaizka Garitano podrá hacer pruebas.

Será un buen momento para ver qué hacer el próximo domingo en Andorra, donde Bojan Kovacevic y Mario Climent (si Raúl Pereira no vuelve a impedirlo) tendrá que buscar la otra mitad de la retaguardia.