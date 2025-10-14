El Cádiz CF pudo ganar sin parte de su muro

Bojan Kovacevic no pudo estar en el once titular del Cádiz CF para recibir al Huesca. El central serbio había llegado a tierras gaditanas después de jugar 66 minutos con la Sub 21 de su país en Rumanía (0-1), pero empezó descansando y no salió al césped.

Gaizka Garitano estaba dispuesto a contar con el balcánico, pero el largo viaje y jugar 66 minutos de juego dejaron sin titularidad a Bojan Kovacevic, que los dos únicos encuentros en los que no ha salido como titular esta temporada han sido por idéntico motivo: la llamada de la selección Sub 21 de Serbia. El primero durante la visita del Cádiz CF a San Sebastián para jugar ante la Real Sociedad B (3-3) y el segundo ayer frente al Huesca (1-0) en la capital gaditana. En el primero ni pudo ir convocado, ayer sí pero no llegó a jugar. Se quedó en el banquillo y no fue necesaria su presencia.

En el resto de los siete encuentros disputados por el Cádiz CF este curso, el joven central serbio no se ha perdido ningún minuto. A su lado Iker Recio, una de las grandes sensaciones del Cádiz CF y de LaLiga Hypermotion, pero con Kovacevic como mariscal en la defensa. Los dos formando una dupla solvente y fiable.

Jorge Moreno ocupó el puesto de Bojan Kovacevic ante el Huesca. ANTONIO vÁZQUEZ

Comandante en la zaga cadista

Frente al Huesca parecía que se iba a notar su ausencia. Sobre todo después de un inicio algo titubeante, con errores importantes, de Jorge Moreno. Sin embargo, su sustituto se enmendó y completó un digno papel en su estreno con el Cádiz CF. Mejor que cuando a Pelayo Fernández le tocó salir en San Sebastián ante el Sanse.

Tan importante era su baja que Kovacevic empezó la jornada siendo el segundo jugador de LaLiga Hypermotion con más despejes efectivos (60), siendo únicamente superado por Gael Alonso (Andorra, con 79).

Unas estadísticas, las de Kovacevic, que contrastan con su inicio el pasado ejercicio cuando no se estrenó hasta la undécima jornada. Entonces llegó siendo un auténtico desconocido y no debutó hasta la visita a Eibar a finales del mes de octubre. A partir de ahí empezó a ganarse por méritos propios un puesto en el Cádiz CF de Paco López. Después le tocó hacer lo mismo con Gaizka Garitano. Finalmente, la entidad gaditana hizo efectiva la opción de compra al Partizán de Belgrado y estampó su firma con el Cádiz CF hasta 2029.

Bojan Kovacevic es un líder en la defensa del Cádiz CF. NACHO FRADE

Fundamental en el eje de la zaga, hoy por hoy es insustituible e indiscutible. Con la acumulación de amonestaciones aún lejos (lleva una cartulina amarilla hasta el momento), el Cádiz CF espera que las expulsiones y las molestias no jueguen en contra de su central. Eso y que tarde en llegar la próxima convocatoria de su líder de la defensa con la selección Sub 21 de Serbia.

«Yo al central le exijo que gane duelos», señaló Cala el pasado verano. Bojan Kovacevic es el ejemplo de eso. Un Bojan Kovacevic que está cumpliendo con creces aquello que señaló cuando volvió a ser presentado: «Espero superarme esta temporada». Por ahora de esto último no hay dudas.

Y pese a ello, el Cádiz CF pudo ganar sin parte de su muro.