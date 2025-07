Cala: «Yo al central le exijo que gane duelos»

«El fútbol y los sistemas han evolucionado, pasando del central rudimentario al central que debe sacar el balón jugado, pero lo que yo me fijo en un central es en que gane duelos». Juan Cala lo tiene claro. El lebrijano, que ha sido defensa central, sabe de lo que habla. Así es el 'abc' del fútbol. No hay más, por mucho que se intente dar la vuelta al asunto.

«Yo al central le exijo que gane duelos. A partir de ahí, los atributos que tenga cada jugador te indican que tiene más o menos margen», continúa señalando como miembro de la dirección deportiva del Cádiz CF.

Y esa es una de las cualidades que hicieron que Bojan Kovacevic llegara cedido con opción de compra al Cádiz CF hace un año. «El verano pasado me llamó la atención la capacidad que tiene para ganar duelos y para jugar a campo abierto».

A todo ello se suma que «puede estar entre los dos centrales más rápidos entre Primera y Segunda según los datos. Además gana duelos, que es vital, y defiende muy bien el área».

Bojan Kovacevic junto a Juan Cala. FRANCIS JIMÉNEZ

«El central tiene que dar miedo al delantero»

«Técnicamente tiene que mejorar en la salida de la pelota, pero es un central. Siempre digo el mismo ejemplo y es que si saca muy bien la pelota, pues que se ponga de '6' y no de central. El central tiene que ganar duelos, ser fuerte en el juego aéreo, ser intenso, saber defender el área y tiene que dar miedo al delantero. Si encima tiene buen trato de balón, buen desplazamiento en largo, buena salida y filtra buenos balones, pues mejor todavía», asegura Cala.

«Bojan venía con un base importante porque ganaba duelos, era fuerte en el juego aéreo y era rápido. A eso se suma que ha mejorado bastante en la salida de la pelota durante la última temporada. Ya también se atreve con el desplazamiento en largo», añade el lebrijano.

Bojan Kovacevic, central serbio del Cádiz CF. FRANCIS JIMÉNEZ

«Ahora viene una temporada muy importante para Bojan. Es la de su consagración en un equipo importante de Segunda. Ya no es el jugador emergente que viene con perfil más bajo que se gana la titularidad, ahora eso lo ha demostrado y se le va a exigir más. Llegó con unas expectativas, ha cumplido y ahora se le exigirá que suba ese nivel», destaca.

«Bojan mejora a sus compañeros en la defensa»

A fin de cuentas, «Bojan es muy buen complemento para cualquier otro tipo de central. Su rapidez es muy importante para eso. Es un jugador que mejora a su compañero», puntualiza.

O lo que es lo mismo: no había dudas sobre ejercer la opción de compra sobre el central serbio del Cádiz CF. «Teníamos que ejecutar o no la opción de compra de Bojan Kovacevic y no tuvimos dudas en ningún momento», aclara.

Cala no olvida que «Bojan Kovacevic llegó siendo un desconocido en el fútbol español y supimos detectar, pese a su juventud, que iba a ser importante. Su rendimiento ha sido óptimo y ha superado todas las expectativas del entorno. Nosotros confiábamos mucho en él».

Ahora llega su verdadero examen: «Tiene mucho margen de crecimiento y ya hemos recibido interés y ofertas por él».

Por último, y para dar un toque jocoso al acto, Cala concluye: «El reto es que aprendas español. Tienes que aprenderlo y si es con un toque gaditano, mejor todavía».