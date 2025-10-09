El virus FIFA vuelve a sobrevolar por Kovacevic

La convocatoria con la selección sub'21 de Bojan Kovacevic por Serbia vuelve a pasar factura al Cádiz CF, que perderá a su central para el encuentro de este domingo a las seis y media en el estadio Carranza ante la Sociedad Deportiva Huesca.

El club cadista no es el único de Segunda en verse perjudicado por la ventana de partidos internacionales ya que el defensa balcánico del once amarillo es solo uno de los 25 futbolistas de la Liga Hypermotion que este fin de semana no podrán estar con sus respectivos equipos dado que la Segunda española no para como sí hacen las elites.

Este hecho, el de que la Segunda no pare al igual que lo hace Primera, fue criticado por Garitano y algunos entrenadores más de la categoría que piden que la competición se detenga para, primero, no perder a jugadores importantes y, segundo, darle algo de descanso a una temporada sobrecargada encuentros y que se reproduce en el caso de que se llegue a jugar los 'play off' de ascenso.

Sin ir más lejos, la pasada temporada, el entrenador del Almeria Rubi elevó sus quejas, así como el club indálico con un comunicado, tras perder para los 'play off' de ascenso a su internacional colombiano Luis Suárez y al sub'21 español Marc Pubill. Desde entonces, el debate está encima de la mesa de los entrenadores de una categoría maltratada por el calendario.

Los jugadores internacionales que no podrán competir esta jornada son los siguientes: En la portería, el Granada pierde a Luca Zidane y Astralaga, a los que se suman Iker Álvarez del Córdoba, Owono del FC Andorra, Andreev del Racing, Igor Nikic del Mirandés y Bruno Iribarne del Almería, citado por la selección sub-21.

En defensa, la lista incluye a Antal Yaakobishvili (FC Andorra), el propio Kovacevic (Cádiz CF), Noubi (Deportivo), Timorán (Córdoba) y Perovic (Almería), que ha sido llamado por Montenegro como lateral zurdo.

En el centro del campo, Edward Cedeño (Las Palmas) acude con Panamá, Hongla (Granada) y Dzodic (Almería) también estarán fuera por compromisos internacionales. A ellos se añaden Izan Merino (Málaga), Peio Canales (Racing), ambos convocados con la sub-20, y Cissé (CD Leganés), habitual en este tipo de convocatorias. Todos ellos serán baja durante la jornada en Segunda División.

La delantera tampoco se libra del impacto del calendario internacional. El Castellón pierde a Camara y Cipenga. El Almería, además de las bajas ya citadas, no podrá contar con Soko. Mella (Deportivo) también se encuentra disputando el Mundial sub-20. Rodelas (Granada) ha sido llamado por la sub-21. En el Zaragoza no estará disponible Samed Bazdar. El último jugador en esta lista de 25 es Willy, del Huesca, cuya disponibilidad está en duda tras la eliminación de Chile en el Mundial sub-20. Su incorporación dependerá de si logra regresar a tiempo para el compromiso liguero.

Todo sea porque Kovacevic vuelva tal y como se va, es decir, entero, y no regrese con molestias o lesionados cayendo, entonces sí, en el denominado virus FIFA, que no es más que regresar al club lesionado al jugar con su respectiva selección.

Precisamente, la baja de este domingo -junto al sancionado Mario Climent-, Bojan Kovacecic, se convirtió en protagonista de la derrota en Las Palmas al salir en la imagen del cabezazo de la victoria de Sergio Barcia que motivaba la primera derrota cadista de esta Liga. «Ha sido un partido muy difícil. Desafortunadamente, hemos perdido. Necesitamos mantener la cabeza alta y seguir entrenando duro».

Al término del choque el defensor reconoció la mala suerte en el gol encajado en los últimos minutos: «Desafortunadamente encajamos el gol en los últimos minutos y tuvimos mala suerte. Tenemos que seguir trabajando duro, por supuesto», dijo el que esta semana trabajará para la su selección sub'21 donde no suele jugar todos los minutos para alivio cadista.

