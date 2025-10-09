Nano Mesa vuelve a encontrar equipo

Nano Mesa tiene 30 años y llevaba sin jugar al fútbol desde hace tres años que defendió los colores del Zaragoza, donde fue cedido por un Cádiz CF en Vizcaíno en una renovación que nunca se entendió en la Tacita de Plata dado que el canario apenas contaba para Cervera y no iba a contar. Y no contó. De hecho, el delantero que ayudó al último ascenso a Primera del conjunto gaditano fue prestado a finales de agosto del 21 al cuadro maño, donde tampoco brilló poniendo el fin temporal a su carrera deportiva pese a su temprana edad entonces.

Pues bien, el ex del Cádiz CF quiere volver a sentir lo que es ser futbolista y para eso se ha tenido que a la Tercera Federación y a su tierra, las islas afortunadas. El atacante formado en las categorías inferiores del CD Tenerife defenderá los colores del Real Unión de Tenerife Santa Cruz.

El futbolista lagunero llevaba más de tres años sin jugar a nivel competitivo, algo que volverá a hacer después de que su nuevo club santacrucero haya hecho oficial su contratación para este curso 25/26.

El Real Union de Tenerife anuncia el fichaje del delantero Nano Mesa (30|Ex1ª SD Eibar/Levante UD/Cádiz CF|Ex2ª CF Tenerife/Real Sporting de Gijón/UD Logroñés/Real Zaragoza) quien se encontraba sin equipo desde verano de 2022, cuando rescindió contrato en el Cádiz CF. pic.twitter.com/xdVCN6XYfU — Ivan Quirós (@QuirosRuiz) October 9, 2025

En un comunicado, el RUT da la bienvenida a «un jugador con mucha experiencia en el fútbol profesional, que viene a sumar y ayudar a este gran proyecto». Precisamente, allí coincidirá con otra de las grandes instituciones del representativo: Vitolo, quien sigue en activo a sus 42 años.

El Real Unión es décimo clasificado del grupo canario, después de cinco jornadas disputadas, con dos victorias, un empate y dos derrotas.

