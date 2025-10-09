La Bundesliga se lleva a una de las manos del Cádiz CF

José Jiménez Iglesias pasará desde la próxima semana a formar parte del cuerpo técnico del Bayer Leverkusen tras llegar a un acuerdo con el club alemán. Pondrá así fin a su corta pero eléctrica y exitosa carrera en el equipo amarillo, al que llegó como preparador físico hace unos años para formar parte de la preparación física en las categorías inferiores.

Calificado como «top» por muchos compañeros en el trabajo de fuerza, empezó en la cantera cadista mientras, a la vez, trabajaba con futbolistas del primer equipo como Chris Ramos.

Además, desde la llegada ahora hace casi un año de Gaizka Garitano ascendió al primer equipo para trabajar codo con codo con el preparador físico de cabecera del entrenador vasco, Julio Hernando, que pierde a un ayudante de primera línea. Jiménez se encargaba fundamentalmente del trabajo de fuerza y en la gestión de cargas de los futbolistas del primer equipo.

En Alemania, concretamente en el Bayer Leverkusen, coincidirá con el que fue preparador físico del Cádiz CF en los años de Álvaro Cervera, Miguel Ángel Campos, con el que Jiménez escribió un libro incluso.

Durante este tiempo que ha estado en el cuerpo técnico del Cádiz CF, José Jiménez ha tenido ofertas de muchos sitio, pero él siempre ha querido seguir aquí hasta la llamada de un club en el que volverá a trabajar con Campos, que llegó al club teutón en el verano de hace año.

Gaditano, de Cádi Cádi, José es viñero y comenzó jugando en el fútbol base de la capital defendiendo los colores del Géminis para pasar más tarde al Loreto.

