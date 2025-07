Miguel Ángel Campos, expreparador físico del Cádiz CF, inicia su aventura en el Bayer Leverkusen

Miguel Ángel Campos, quien fuese el preparador físico del Cádiz CF durante cuatro temporadas, estará ahora al pie del cañón en la Bundesliga.

El granadino formará parte del cuerpo técnico del Bayer Leverkusen, que ahora estará entrenado por Erik Ten Hag, extécnico de Utrecht, Ajax y Manchester United, entre otros.

Erik Ten Hag asume su papel de entrenador del Bayer Leverkusen acompañado por Andries Ulderink y Rogier Meijer como ayudantes. A ese cuerpo técnico se une Miguel Ángel Campos. Llegan para relevar a Xabi Alonso, actual entrenador del Real Madrid y quien en la temporada 2023/2024 hizo al Bayer Leverkusen campeón de la Bundesliga después de una temporada espectacular. Un logro histórico y mayúsculo.

«Comenzando una nueva y apasionante experiencia profesional en uno de los clubes mas importantes de la Bundesliga: el Bayer Leverkusen. ¡¡Motivación y exigencia máxima para trabajar con este cuerpo técnico!!», apuntaba Miguel Ángel Campos a través de las redes sociales.

Comenzando una nueva y apasionante experiencia profesional en uno de los clubes mas importantes de la #Bundesliga @bayer04_es Motivación y exigencia máxima para trabajar con este cuerpo técnico!! ❤🖤 #Bayer04 #Leverkusen pic.twitter.com/VVIw3mnL5N — Miguel Ángel Campos (@Macamvaz) July 9, 2025

Una dilatada e intensa trayectoria

Nacido en Granada (05-09-1976), Miguel Ángel Campos posee una experiencia de un cuarto de siglo en el mundo del fútbol a nivel nacional y extranjero, habiendo desarrollado su labor en diversos clubes profesionales como Polideportivo Almería, Granada, Recreativo, Racing de Santander, Xerez CD (durante la etapa del también granadino Lucas Alcaraz), Real Murcia, Levante, UD Almería, Cádiz CF y Watford.

También vivió una experiencia como integrante del cuerpo técnico de la selección argelina en el año 2017. Una experiencia internacional que aumentó recientemente al ser el preparador físico de las categorías inferiores de la selección española, labor que terminó a finales del pasado mes de junio. Y es que a sus puertas ya había llamado el Bayer Leverkusen.

Con el combinado nacional había estado presente en los Europeos Sub 17, Sub 19 y Sub 21, el Mundial Sub 17 y los últimos Juegos Olímpicos de París en el año 2024, donde consiguió la ansiada y celebrada medalla de oro

Y el sueño se hizo realidad! 32 años después, somos ORO! 🇪🇦🥇#JJOOParís2024 Inmensamente feliz de haber formado parte de una plantilla de técnicos y jugadores de máximo nivel personal y profesional. Juntos, hemos demostrado ser una auténtica familia. CAMPEONES OLÍMPICOS @SEFutbol pic.twitter.com/qNyQUSRqpz — Miguel Ángel Campos (@Macamvaz) August 10, 2024

Licenciado en Educación Física por la Universidad de Granada (1999), Miguel Ángel Campos es Doctor en Ciencias del Deporte por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (2015) y posee másters en prevención, readaptación de lesiones y rendimiento físico y deportivo.

Ascenso a Primera con el Cádiz CF

Su etapa en el Cádiz CF fue muy positiva, ya que estuvo presente en el equipo técnico de Álvaro Cervera desde el mes de enero de 2019. Por tanto, Miguel Ángel Campos vivió 'in situ' el ascenso a Primera y varias permanencias en la máxima categoría del balompié nacional con la escuadra gaditana.

Su marcha, sin embargo, llegó cuando todavía tenía contrato en vigor. El adiós de Álvaro Cervera también fue su adiós, ya que la llegada de un nuevo 'staff' técnico liderado por Sergio González terminaron por desvincular al que fue preparador físico del Cádiz CF. El entrenador barcelonés llegó con su equipo de trabajo.

En su despedida del Cádiz CF, Miguel Ángel Campos agradeció al club y a la afición el «haber podido formar parte de la familia durante los últimos cuatro años». Además, añadió que aprendió lo que es ser cadista y se alegró de poder «haber vivido lo que es la magia del Estadio Carranza».

Miguel Ángel Campos junto a Jurado durante su etapa en el Cádiz CF. ANTONIO VÁZQUEZ

Todo ello sin olvidarse de dar las gracias por vivir la experiencia de ser preparador físico en un club de Primera.

Sin lugar a dudas, un auténtico profesional del que Álvaro Cervera señaló a su llegada al Cádiz CF: «Cuando estuve con Campos estuve bien. Es muy buen profesional, sabe de qué va esto, sabe de qué va su trabajo y es un buen tipo. Un buen profesional de la preparación física».

Y en su momento apostilló: «Es un acierto del Cádiz incorporarle. Nosotros estábamos bien hasta ahora, pero el club se quedaba cojo en una parcela y la mejor manera de hacerlo era esto».

Ahora empieza una nueva e ilusionante aventura en Alemania. Le espera un reto importante llamado Bayer Leverkusen.