Jorge Moreno: «Uno siempre se prepara para jugar»

No comenzaron bien las cosas para Jorge Moreno en su debut con el Cádiz en LALIGA Hypermotion. Corría el minuto 12 de encuentro cuando cometió una pérdida en una zona imperdonable que cerca estuvo de costarle caro al equipo de Gaizka Garitano. Pero el balón no entró y, con el paso de los minutos, el central fue afianzándose y encontrando su sitio en el eje de la zaga junto a Iker Recio. Una actuación que fue parte del triunfo amarillo contra el Huesca con el que se coloca en lo más alto de la clasificación en Segunda División.

«La verdad que para llevar tanto tiempo sin competir me he encontrado bien. Muy contento. Siempre hay cosas que mejorar, pero el equipo ha trabajado muy bien y nos hemos llevado los tres puntos por el esfuerzo», confesaba tras el encuentro el futbolista. Durante la previa, se había especulado con quién iba a ser el sustituto de Bojan Kovacevic en defensa, y entre las opciones parecía que la de Pelayo era más sólida que la de un Jorge Moreno que, finalmente, fue el elegido de Gaizka Garitano. «Uno siempre se prepara para jugar. Hay que estar dispuesto para cuando el míster te necesite. Durante la semana se iba intuyendo y lo he afrontado con mucha ilusión y ganas, intentando devolverle al míster la confianza que me ha dado».

Jorge Moreno acabó en sintonía con el resto del equipo, y el Cádiz demostró que tiene la capacidad de vencer haciendo un buen partido a pesar de contar con importantes bajas. Los amarillos completaron un gran encuentro tras los titubeantes primeros compases y acabaron imponiéndose gracias a un tanto de Tabatadze. «Buscábamos tener más posesión y jugarla más saliendo desde atrás. Es algo que hemos mejorado y que tenemos que seguir puliendo», explicaba el central, que tuvo un debut en el que fue de menos a más para aportar en el triunfo cadista sobre el Huesca.