Kovacevic y Efe, dos dudas que podrían llegar al domingo derrapando

El Cádiz se enfrenta al Huesca este domingo con una serie de dudas. Por ejemplo, está la situación de Efe Aghama, que ya fue baja el pasado domingo ante Las Palmas. Pues bien, las molestias no terminan de mejorar aunque aún no está descartado, pero por las palabras de su entrenador parece que no le forzarán.

Y es que Efe no ha entrenado durante toda la semana tras sufrir un esguince de tobillo leve el día antes al encuentros en el estadio Gran Canaria. Toca esperar de aquí a este domingo para ver su evolución.

El nigeriano no será la titular con toda seguridad pero no tiene cerradas las puertas de la convocatoria tras haberse entrenado este viernes con normalidad. A falta de la última prueba de este sábado en El Rosal, lo más seguro es que pueda aportar algo en la segunda parte ante los oscenses.

Y si Aghama es duda parcial, también está el caso del internacional sub'21 serbio Kovacevic, que podría llegar a tiempo para jugar el domingo dependiendo de los minutos que juegue con su país y de sí el virus FIFA le afecta o no, esto es, que vuelva lesionado. «Bojan ha ido con la selección, juega hoy (viernes) y vuelve mañana (sábado). La semana pasada aguantó el segundo tiempo con el golpe, depende de cómo juegue valoraremos si puede jugar el domingo con nosotros», manifestó del balcánico.

Una vez más, Garitano criticó que los compromisos internacionales repercutan en la categoría de plata. «En Segunda jugamos de seguido, los internacionales no pueden estar y los entrenadores en las reuniones solemos decir que no tiene mucho sentido que no se pare en Segunda porque se adultera la competición», insistió.