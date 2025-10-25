Garitano: «Hemos acabado el partido enteros y con buenas sensaciones»

El Cádiz sacó un punto valioso de su visita a Granada, en un partido donde volvió a mostrar su mejor cara en defensa y su versión más gris en ataque. Los amarillos, sólidos atrás pero escasos de ideas arriba, consiguieron mantener su portería a cero en un escenario siempre exigente y que no suele traer buenos recuerdos. El Granada dispuso de las ocasiones más claras, pero el conjunto gaditano supo manejar los tiempos del encuentro e incluso inquietó a Luca Zidane en alguna acción aislada. Aun así, los de Gaizka Garitano tienen deberes pendientes en la parcela ofensiva, donde el potencial del equipo invita a esperar mucho más de lo ofrecido en Los Cármenes.

Tras el choque, el técnico del Cádiz hacía una primera valoración y aseguraba que es un «muy buen punto en un campo muy difícil, contra un equipo que es el más en forma en la categoría el último mes. El equipo ha hecho un gran trabajo, creo que por fases hemos tenido bien controlado el partido«. Eso sí, admitía que «excepto el balón parado, que ahí nos han rematado bastante y ahí es donde se veía el peligro de ellos, que ahí eran superiores a nosotros«. Los amarillos supieron resistir y defender bien ante el Granada, y solo desde las acciones de estrategia sufrió. »Nos hubiera gustado ganar, pero ellos también han apretado y han tenido sus opciones y nosotros también creo que hemos acabado el partido enteros y con buenas sensaciones«.

Una mala noticia para el entrenador es la lesión de Iza, que podría no llegar a la próxima jornada contra el Andorra, al igual que Iker Recio por acumulación de tarjetas. Sobre el portuense, Garitano explicaba que «le ha pegado atrás un tirón o algo así. Habrá que ver un poco mañana las pruebas y eso, a ver qué le ha pasado».

Por último, quiso agradecer todo el apoyo de la afición amarilla antes de emprender el camino de vuelta a casa. «Querría dar también las gracias a toda la afición que ha venido del Cádiz. La verdad es que ha venido muchísima gente a apoyarnos y estamos muy agradecidos», finalizaba Gaizka Garitano desde la sala de prensa del Nuevo Los Cármenes.